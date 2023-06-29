سوق العباسى بالمحلة قبلة المواطنين لشراء مستلزمات البيت والعرائس

الغربية مصطفى عادل

تشتهر مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أنها مدينة صناعية وتجارية ذات طابع خاص، وتشتهر بوجود المئات من مصانع المفروشات والملابس، وأيضا تضم أسواقا للملابس والأدوات المنزلية المختلفة، ويقصدها آلاف المواطنين بشكل يومي لشراء أغراضهم من المفروشات والملابس والأجهزة المنزلية، وكل ما يحتاجه المنزل وأيضا تجهيزات العرائس من الأبرة للصاروخ.

ويوجد بمدينة المحلة الكبرى، عدد من الأسواق التجارية أشهرها سوق العباسي القديم وسوق الجمعة والعباسي الجديد، وتضم هذه المناطق المئات من المحلات والمعارض التجارية.

وتحرص الأسر وخاصة أسر العرائس على زيارة السوق التجاري لشراء كل مستلزمات العرائس من ملابس ومفروشات متنوعة وأجهزة منزلية وكهربائية بأسعار متفاوتة وفقا للعرض والطلب، ويستقبل السوق المواطنين من مدينة المحلة والقري التابعة لمركز المحلة وايضا من المدن والمراكز وقري المحافظة، فضلا عن زيارة المواطنين من محافظات الوجه البحري والصعيد لشراء المفروشات والملابس، ويزداد الإقبال على السوق التجاري يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع حيث يطلق عليهم سوق الثلاثاء وسوق الجمعة.

تقول هدي عبد المنعم من أبناء مدينة المحلة أن سوق العباسي القديم يعد أقدم سوق تجاري بالمدينة، ويتواجد فيه كل احتياجات البيت والأسرة، سواء من أجهزة منزلية ومفروشات متنوعة وملابس.

وأضافت لـ"اليوم السابع"، أن كل احتياجات منزلها أو أفراد اسرتها تقوم بشرائها من محلات العباسي القديم نظرا لأن كل الاحتياجات المطلوبة تجدها في المحلات أو الفروشات المنتشرة بالمنطقة، موضحة أن المنطقة منطقة حيوية وتجارية ويتوافد عليها الآلاف بشكل يومي.

وأوضحت أن الاقبال على السوق يوميا ويزداد يومي الثلاثاء والجمعة، وأيضا على سوق المستورد.

وأضافت أمل رزق، أن سوق العباسي القديم متواجد منذ عشرات السنين وهو قبلة المواطنين لشراء احتياجاتهم، مشيرة أن السوق يشتهر بتنوع المعروضات سواء من الاجهزة والملابس والمفروشات والعاب الأطفال والادوات المكتبية وغيرها من كافة احتياجات الأسر، ويتميز بأسعار متفاوته حسب احتياجات المواطنين، مبينة أن السوق يتوافد عليه الآلاف من القرى المجاورة لمدينة المحلة لشراء احتياجات العرائس، خاصة يومي الثلاثاء والجمعة.

ويضيف سعيد العراقي أحد تجار السوق أن السوق هو قبلة كل الأسر لشراء احتياجاتهم بكافة اشكالها وانواعها سواء من مفروشات واجهزة كهربية وملابس وتجهيزات العرائس.

وأضاف "العراقي" أن السوق يشتهر بوجود مئات المحلات التجارية التي تستقبل الزبائن بشكل يومي لشراء احتياجاتهم المختلفة، ويزداد الإقبال يومي الثلاثاء والجمعة أسبوعيا، وأيضا قبل الأعياد لشراء متطلبات الأسر.



سوق العباسى بالمحلة قبلة المواطنين (1)



سوق العباسى بالمحلة قبلة المواطنين (2)



سوق العباسى بالمحلة قبلة المواطنين (3)



سوق العباسى بالمحلة قبلة المواطنين (4)