اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 يونيو 2023 04:16 م
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محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير ورفع المخلفات بالمحلة

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 03:06 م
محافظ الغربية يتفقد أعمال التطوير ورفع المخلفات بالمحلة جانب من تفقد محافظ الغربية لأعمال التطوير
الغربية عادل ضرة

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، أعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة المحلة الكبرى، حيث تفقد أعمال رصف شارع البحر، والذى يتم رصفه بداية من مدخل المدينة وحتى نهاية ناحية أبو علي بطول 10.3 كم. 
 
وفي ذات السياق، تفقد المحافظ أعمال توسعة ورصف وتطوير ميدان الشون ضمن خطة المحافظة لتطوير المدينة، كما تفقد أعمال رفع المخلفات داخل المدينة وخاصة من على شريط السكة الحديد، حيث يقوم حي أول وثان المحلة بحملة مكبرة لإزالة المخلفات من على شريط السكة الحديد، إلى جانب رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، و علي عبد الستار السكرتير المساعد، وإسلام النجار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، اللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.
 
جانب من تفقد محافظ الغربية لأعمال التطوير (1)
 

جانب من تفقد محافظ الغربية لأعمال التطوير (3)
 

جانب من تفقد محافظ الغربية لأعمال التطوير (4)
 

جانب من تفقد محافظ الغربية لأعمال التطوير (2)

 


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