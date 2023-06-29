ساحة مصر والممشى السياحى إعادا الوجهة الحضارية والتاريخية لمدينة بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

استقبل الممشى السياحي و ساحة مصر والمنطقة المحيطة بها، اليوم، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الالاف من المواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها، وذلك بعد أعمال التطوير التي شهدتها ساحة مصر والممشى السياحي، فضلا عن إنشاء حديقة التاريخ، ومنطقة مطاعم وكافيتريات، والتى ساهمت فى تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها.

وأشاد مواطنو بورسعيد وزائريها بأعمال التطوير، التي جرت بالمنطقة مؤخرا وتطوير الممشى السياحي التي تستهدف إعادة الوجه التاريخي لمحافظة بورسعيد بشكل حضاري مميز، يتناسب مع الموقع الجغرافي ويعمل على تسويق المنطقة سياحيا، وايضا عكس الطابع الجمالي والطابع التاريخي الذي تتميز به محافظة بورسعيد.

وأكد عدد كبير من المواطنين و زوار المحافظة على التغيير والطفرة الحقيقة التي جرت على أرض بورسعيد، وظهروها بشكل حضاري وجمالي يعكس جهود الأجهزة التنفيذية واهتمام القيادة السياسية بمحافظة بورسعيد.