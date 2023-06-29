زوج فى دعوى نشوز : زوجتى تطلب الطلاق للضرر وتتهمنى بالإهمال بعد 26 زواج

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته وهجرها المنزل بعد 26 عام زواج وأربع أبناء، والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي، وإصابته بعدة جروح خطيرة بعد انهيالها بالضرب عليه.

وتابع الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة:" زوجتي هجرتني وتركتني أعيش في عذاب بسبب تصرفاتها، بعد زواج نجلتي الكبرى أصبحت لا تطيق العيش معي، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر، وتعدت على بالضرب أمام أولادي، ولاحقتني بعشرات الدعاوي وطالبت بحبسي باتهامات كيديه، واتهمتني بإهمالها وعدم الإنفاق عليها كذبا".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" رفضت وساطة أولادي لحل الخلافات بيننا، وحرمتني من حقى فى أموالى التى شقيت فى جمعها، وشوهت سمعتي وسبتني بأبشع الألفاظ، وحرضت شهود زور ضدي، ولاحقتني بدعوي حبس واتهمتني بالتبديد، وطالبتني بتعويض بمبلغ مليون جنيه".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .