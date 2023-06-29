زراعة 33 ألف فدان قطن بالشرقية وندوات للمزارعين من أساتذة معهد البحوث

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن الوزارة مهتمة بالمحاصيل الصيفية وعلى رأسها محصول القطن، حيث تم زراعة 32 ألفا و876 فدانا موزعة على مراكز المحافظة، وتقوم مديرية الزراعة ممثلة فى قسم الإرشاد الزراعى برئاسة المهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد الزراعى بالتنسيق مع معهد بحوث القطن بالشرقية، يتم عقد ندوات مكثفة منذ بداية الزراعة وتستمر حتى جنى المحصول

وأضاف أن أساتذة معهد بحوث القطن ينتشرون مع مهندسين المديرية بربوع المحافظة وعقد لقاءات مع المزارعين بالحقول وشرح كل ما يخص محصول القطن منذ الزراعة وحتى الحصاد مع فتح حوار موسع مع المزارعين والرد على كل اسئلتهم وتوضيح كافة شئ بالحقول بشكل عملى

وأضاف لـ"اليوم السابع، "أن آخر الندوات التى تمت بالحقول ندوة إرشادية عن محصول القطن بالاشتراك مع معهد بحوث القطن بمركز ديرب نجم ناحية كراديس بحضور الدكتور عماد الدين عبدالعظيم معهد بحوث القطن واخرى بمركز بلبيس ناحية الجوسق تحت إشراف الدكتور مصطفى عرابى معهد بحوث القطن ومنى عامر فوزى بالإدارة المركزية للإرشاد والمهندس محمود الشناف أخصائى المحصول وعدد من المزارعين وجهاز الإرشاد بالمركزين دارت الندوة عن اضافة دفعات التسميد والرى والعزقة الثانية وضرورة إجراء عمليات الخف فى المساحات المتأخرة وأهمية الاعتدال فى الرى وأن يكون على الحامى وعدم إجراء عملية الرى وقت الظهيرة حتى لا يصاب النبات بأضرار.

ولفت وكيل الوزارة، إلى أن الصنف المزروع منذ عدة سنوات بالشرقية هو جيزة 94 لتميزه بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخرى علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح ما بين 11 إلى 14 قنطارا وهذا يعطى إنتاجية وهامش ربح مرضى للمزارع حيث أن آخر مزاد علنى لتداول الأقطان بالشرقية اختتم على سعر 6500 جنيه لقنطار القطن.