تعرف على أهم النصائح لمحصول الذرة خلال ارتفاع الحرارة من مركز معلومات

كتبت أسماء نصار

وجه الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى عدد من النصائح للمزارعين للتعامل مع محصول الذرة أثناء الموجات الحارة حتى لا يحدث مشاكل في الاخصاب وتتكون كيزان ناقصة حبوب أو مهاجمة دودة الحشد للذرة الوخرية.

وينصح فهيم باتباع التالي:

1- تحتاج إلى تقريب فترات الرى بيومين أثناء الموجة شديدة الحرارة. على أن يكون الرى فى الصباح الباكر قدر الإمكان.

2- فى مرحلة طرد الشعيرة "التزهير" والإخصاب لابد من الحذر أنه لو تلى هذه الفترة 6 أيام متتالية الحرارة أعلى من 38° م أو 4 أيام أعلى من 40°م يجب رش بالكالسيوم بورون فى الأراضى الجديدة (البيفوت) أو إضافة فولفيك مع نترات ماغنسيوم مع الري بالعمر في الأراضي القديمة.

3- في مرحلة الطور اللبنية فينصح بإضافة من 8 إلى 10 كجم سلفات بوتاسيوم مع الري "الغمر" وحوالى 4-5 كجم تنقيط، وهي إضافة مهمة لزيادة حجم الحبة وابيضاض لونها، ولمدة ريتين متتالتين في الطور اللبني للحبوب.

4- لو الذرة متأخرة فطبعاً أهم آفة على الإطلاق على الذرة حالياً هي دودة الحشد ولا يجب أبدا أنها تعمل جيل كامل على الذرة في حقلك.

5- المبيدات المناسبة للفدان (مبيد فانتي 240 سم – ابيزو 60 جم - جولد بين 300 جم – سبيدو 80 جم – كوراجن 60 سم ).

6 - المعاملة الموضعية فى المناطق شديدة الإصابة المنعزلة.

7- الرش ديماً في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس.

- يمكن استخدام المبيدات مع ماء الرى لمكافحة حشرة المن خاصة وقت ظهور السنابل.