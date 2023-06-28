اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 يونيو 2023 04:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على أهم النصائح لمحصول الذرة خلال ارتفاع الحرارة من مركز معلومات

الأربعاء، 28 يونيو 2023 04:00 ص
تعرف على أهم النصائح لمحصول الذرة خلال ارتفاع الحرارة من مركز معلومات الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى عدد من النصائح للمزارعين للتعامل مع محصول الذرة أثناء الموجات الحارة حتى لا يحدث مشاكل في الاخصاب وتتكون كيزان ناقصة حبوب أو مهاجمة دودة الحشد للذرة الوخرية.
 
وينصح فهيم باتباع التالي:
 
1-  تحتاج إلى تقريب فترات الرى بيومين أثناء الموجة شديدة الحرارة. على أن يكون الرى فى الصباح الباكر قدر الإمكان.
 
2-  فى مرحلة طرد الشعيرة "التزهير" والإخصاب لابد من الحذر أنه لو تلى هذه الفترة  6 أيام متتالية الحرارة أعلى من 38° م أو 4 أيام أعلى من 40°م  يجب رش بالكالسيوم بورون فى الأراضى الجديدة (البيفوت) أو إضافة فولفيك مع نترات ماغنسيوم مع الري بالعمر في الأراضي القديمة.
 
3- في مرحلة الطور اللبنية فينصح بإضافة من 8 إلى 10 كجم سلفات بوتاسيوم مع الري "الغمر" وحوالى 4-5 كجم تنقيط، وهي إضافة مهمة لزيادة حجم الحبة وابيضاض لونها، ولمدة ريتين متتالتين في الطور اللبني للحبوب.
 
4- لو الذرة متأخرة فطبعاً أهم آفة على الإطلاق على الذرة حالياً هي دودة الحشد ولا يجب أبدا أنها تعمل جيل كامل على الذرة في حقلك.
 
5- المبيدات المناسبة للفدان (مبيد فانتي 240 سم – ابيزو 60 جم - جولد بين 300 جم – سبيدو 80 جم – كوراجن 60 سم ).
 
6 - المعاملة الموضعية فى المناطق شديدة الإصابة المنعزلة.
 
7-  الرش ديماً في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس. 
 
- يمكن استخدام المبيدات مع ماء الرى لمكافحة حشرة المن خاصة وقت ظهور السنابل.
 

الزراعة

الذرة

الحراراة

الطقس



الموضوعات المتعلقة

رئيس مركز معلومات المناخ: التغيرات المناخية غيرت أنماط الطقس فى مصر

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 09:42 ص

ماذا تفعل الموجات الحارة أو شديدة الحرارة فى المحاصيل الزراعية؟.. مركز معلومات المناخ بالزراعة يجيب: يسبب ارتباكا فى الحالة الفسيولوجية للنبات.. ظاهرة التدلى فى الورقة.. تغيرات فى النمو.. وسرعة فى نضج الثمار

الإثنين، 26 يونيو 2023 07:00 ص

تعرف على أهم النصائح من مركز معلومات المناخ لمزارعى البصل

الخميس، 11 مايو 2023 07:00 ص

مركز معلومات المناخ: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم والذروة الخميس المقبل

الإثنين، 01 مايو 2023 11:06 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة