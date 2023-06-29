رفع درجة الاستعداد فى سوهاج خلال العيد.. واستمرار شحن العدادات مسبوقة الدفع

سوهاج - عمرو خلف

أكد المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن الشركة رفعت درجة الاستعداد القصوى خلال فترة عيد الأضحى المبارك ، من خلال استمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن، وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة، وكذلك جاهزية فرق الصيانة والشبكات والصيانة والإصلاح.

وأشارت مها غازى مدير إدارة إلإعلام بالشركة، إلى استمرار عمل مسئولى شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة، وكذلك فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الاعطال الطارئة وحلها فورا، وتم تقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية وفرق مناوبة بالأفرع ومناوبات نهارية وليلية للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والإرتوازية والنقالى والمدمجة والمطورة، ومحطات معالجة الصرف الصحى بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأوضح حسن محمود مدير إدارة الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكترونى لبحثها وحلها على الفور.