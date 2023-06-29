تموين الشرقية: تأمين احتياجات المخابز وحملات على محال الجزارة والأسواق بالعيد

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إن مديرية التموين فى حالة طوارئ على مدار 24 ساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مضيفة أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى والشؤون الصحية ومباحث التموين بتكثيف الحملات على محال الجزارة والأسواق والمطاعم ومحال بيع الطيور والدواجن الحية والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بدائرة المحافظة للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضافت لـ"اليوم السابع"، أن مديرية التموين تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية لضبط الأسعار وللتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وتقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لضرورة توافر السلع الضرورية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأشارت إلى أنه يتم شن حملات تفتيشية مفاجئة على المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز ومدى مطابقة وزنه للمواصفات التموينية والتفتيش على حصة المخابز من الدقيق وعدد الأرغفة التى تنتجها أجولة الدقيق المصروفة لكل مخبز منعًا للتلاعب بقوت الشعب الذى تحرص الدولة على توفيره للمواطنين

وأوضحت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تم تأمين احتياجات المخابز من الدقيق قبل العيد وتم صرف 3 حصص بالإضافة إلى يومى احتياطى كمخزون استراتيجى بالمخابز تجنبا لحدوث اى أزمات طارئة وأنه تم التنسيق مع شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظة لتدبير احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية اللازمة للعيد بالأسعار المناسبة فضلا عن مراقبة جودة هذه السلع.