رئيسة وزراء إيطاليا: استقرار تونس أمر أساسي لأمن منطقة المتوسط ​​وأوروبا

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أكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، الأربعاء، أن استقرار تونس يعد أمرا أساسيا بالنسبة لأمن منطقة المتوسط ​​وأوروبا.



وقالت ميلوني - في إحاطة أمام مجلس النواب على ضوء انعقاد المجلس الأوروبي المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) - إن بلاده ترى أنه إذا أرادت معالجة مشكلة الهجرة جذريا، فيجب معالجة قضية التنمية في أفريقيا بتزايد سكانها وتحدياتها وفرصها.



وأضافت أن اعتماد الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس والعمل المتواصل في هذه الساعات للوصول إلى صياغة حزمة أوروبية لدعم تونس يمثل إشارة مهمة للغاية، معربا عن تقديرها للمفوضية الأوروبية على العمل الذي تمضي به قدما.