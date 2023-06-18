حملات نظافة وإزالة تعديات على أراض زراعية والرصف بالإنترلوك بمراكز كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، عددا من الحملات والفعاليات، منها حملات نظافة، ورفع كفاءة الإنارة، ومكافحة الحشرات الطائرة، والرصف بالإنترلوك، والتشغيل التجريبي لمركز التطوير التكنولوجي، إضافة لإزالة التعديات على أراضي زراعية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال حملة النظافة بقرية أريمون، وأعمال تطهير المصارف بقرية محلة القصب، بجانب أعمال صيانة اعمدة وكشافات الإنارة بقرية كفر المنشي،موجها باستمرار حملات النظافة بجميع القرى، واستكمال أعمال صيانة شبكات الإنارة العامة بباقي قرى مركز كفر الشيخ.

كما تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة مخالفات البناء بقرية دفرية التابعة لقرية الحمراوي، بفك شدة خشبية الدور الثاني علوى، وإزالة التعديات على الأرض الزراعية من المهد بقرية الشمارقة، بفك شدة خشبية لقواعد تعديات على الأرض الزراعية، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

أشرف سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، على الأعمال التمهيدية لأعمال الرصف بالمدينة وفرد طبقة الأساس ( السن )، ودمجها، تمهيدا لرصف طريق الأستراحة وميدان الدلفين مرورا بالكتيبة حتى المعهد الدينى، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، وذلك فى إطار رفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة وذلك بعد الانتهاء من عدة مراحل منها التجريف والتمهيد ورفع مخلفات التجريف ووضع طبقة الأساس ( السن ) وفردها ودمجها جيدا ،ورفع البيارات، وإنشاء صفايات مطر جديدة.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال الرش، ومكافحة الحشرات الطائره، بشارع الجيش، وكورنيش النيل حتى الكوبري العلوي، وموقف دسوق العمومي، ودوران حديقه الصفا، وشارع الغفران، وشارع المحلج، وأرض البرماوي، وشارع المدارس، وشارع المهاجرين، وشارع المطافي، وسوق الكرشة، وشارع سعد شارع المركز شارع عبد العزيز، ومصرف مفتاح، كما تابع أعمال الرصف بالانترلوك ضمن الخطة الاستثمارية.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، بدء التشغيل التجريبي لمركز التطوير التكنولوجي، بعد عملية التعديل، لقاعة الاجتماعات بالمبنى الجديد لمركز التطوير التكنولوجي، وربط الإدارات الخلفية بالمركز لخدمة المواطنين، وتيسير كافة المجالات المقدمة من مركز التطوير التكنولوجي، كما تابع أعمال تركيب الانترلوك بعد الانتهاء من طبقة التأسيس، ووضع طبقة الخرسانة العادية، وبدء تركيب بلاط الانترلوك بشوارع المدينة.

وتابع اللواء عمروالفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال حملة النظافة، ورفع المخلفات، إضافة لرفع كفاءة الإنارة.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال جمع القمامة فى أحياء وشوارع وميادين المدينة ،بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة، وتحقيق رضا المواطنين، وهذافضلاً عن رفع المخلفات، ورفع كفاءة النظافة بشوارع مدينة بالرياض، ومسح وتمهيد شوارع المدينة ورفع كفائتها، شارع الرياض، وطلمبات مقابل الشراقوه ،وطريق الرياض كفر الشيخ.



ازالة التعديات على الاراضي الزراعية



الرصف بالانترلوك بقلين



الرصف بالانترلوك



جانب من تفقد الانترلوك



رفع كفاءة الانارة