حملات على شواطئ مطروح للاطمئنان على الخدمات المقدمة خلال عيد الأضحى

كتب - أحمد الزغبى

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة وتكثيف جهود المرور على الشواطئ، للإطمئنان على حسن التعامل والنظافة وتواجد الغطاسين والخدمات اللازمة لأهالي المحافظة وزوار الشواطئ، خاصة مع الإقبال الكبير على شواطئ مطروح الفيروزية.

نظمت الادارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، برئاسة محمد أنور، وكريم عرفان مدير الشواطئ بمجلس مدينة مرسى مطروح، بالمرور على عدد من الشواطئ ، منها الليدو وروميل والغرام، للإطمئنان على الجاهزية التامة، والتأكد من توافر الخدمات اللازمة وأسعار السماشى وحسن التعامل مع أهالي مطروح ورواد الشاطئ ، وحرصا على سلامة المواطنين مع الإقبال الكبير على المحافظة، والاطمئنان على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها.

وشنت الادارة العامة للسياحة والمصايف، حملة تفتيش على عدد من المطاعم والمحال والمنشآت وتم تحريرعدد 5 محاضر نظافة وعدم استكمال الشهادات الصحية وعدد واحد محضر مخالفة بيئية ، وتم تحرير عدد 5 إنذارات أخرى بعدم تحرير عقود عمل وشهادات قيد وترخيص مزاولة حرفة + سلامة وصحة مهنية"، كما تم إعدام 40 كيلو مواد غذائية متنوعة، كما تم تحريز عدد 12 كيلو لحوم وتسليمها إلى مديرية التموين، والطب البيطرى ، لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.



السياحة والمصايف تشن حملات علي شواطئ مطروح



حملات تفتيش علي شواطي مطروح