400 ساحة ومسجد تستعد لصلاة عيد الأضحى بمطروح

كتب -أحمد الزغبي

استعدت محافظة مطروح، بعدد 400 ساحة ومسجداً ذات خطيب وإمام من الأوقاف لإقامة صلاة العيد على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مع المرور وتوفير التأمين بها والوقوف على تمام جاهزيتها والاستعدادات لاستقبال المصلين.

وقال الشيخ حسن عبد البصير لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من تحديد قائمة أسماء وأعداد المساجد والساحات التى سوف تقام بها صلاة العيد، والتى تبلغ 400 مسجد وساحة، وسوف تكون صلاة عيد الأضحى فى المساجد الكبرى والساحات العامة.

وأضاف وكيل أوقاف مطروح، أنه تم إعداد كافة التجهيزات تخصيص إمام أساسى وإمام احتياطى لكل ساحة، فى حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطى بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء الخطبة، وكذلك، فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التى تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، مؤكدا، أن هناك غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد على مستوى المحافظة.

وعلي صعيد آخر ، أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بنطاق المحافظة، من مدينة الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً وسيوة جنوباً، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، على مدار الساعة، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للحل الفوري والتيسير عليهم.

وأكد محافظ مطروح على توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، مع توافر كافة السلع الأساسية والمواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم، لافتا إلى طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بالأسواق ، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مع زيادة المعروض منها بكافة أنواعها في المجمعات الاستهلاكية للتيسير على المواطنين بأسعار أقل من الأسواق، حيث تم توفير لحوم سودانية طازجة سعر الكيلو 195 ولحوم برازيلي مجمدة سعر الكيلو 170 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية بمدن المحافظة ويتم توزيعها، تحت إشراف مديرية التموين، بجانب زيادة حصة مجمع المخابز والبوتاجاز والغاز الصب والمواد البترولية من السولار والبنزين المخصصة للمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة زيادة الاستهلاك المتوقعة مع زيادة الإقبال السياحى، وتوافد الكثير من المصطافين على المحافظة خلال إجازة العيد.