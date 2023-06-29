حزب حماة الوطن يستنكر حرق المصحف.. ويؤيد دعوة الأزهر لمقاطعة منتجات السويد

كتب هشام عبد الجليل

استنكر حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، تكرار وقائع إحراق المصحف الشريف في دولة السويد، بما يمثل جريمة ازدراء الأديان، والتي عمدت بعض الدول الأوروبية لارتكابها.

ويرفض الحزب أية ممارسات من شأنها الانتقاص من قدسية كتاب الله العظيم الذي حفظه الله من فوق سبع سماوات لقوله تعالى: "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ".

إن الإصرار على واقعة إحراق المصحف، وفي توقيت احتفال المسلمين بعيد الأضحى المبارك، يؤكد إصرار بعض المتطرفين على إشعال الفتنة، ويتعارض مع ما تتشدق به بعض الدول فيما يتعلق بالحرية وبينها حرية الاعتقاد.

ويحذر الحزب من استمرار إظهار العداء للدين الإسلامي، والاعتداء على كتاب الله العزيز، بما يمثل انتهاكا لأكثر من ٢ مليار مسلم حول العالم، مستنكرا صمت المجتمع الدولي أمام تلك الانتهاكات الصارخة.

حزب حماة الوطن، يؤيد موقف الدولة المصرية الرافض لأي اعتداء على المصحف، وكذلك رفض ظاهرة الإسلاموفوبيا، وكافة الممارسات التي تمس المعتقدات الدينية للمسلمين.

كما يؤيد الحزب دعوة الأزهر الشريف للدول العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف موحدة في مواجهة تلك الانتهاكات، وكذلك استمرار حملات مقاطعة المنتجات السويدية رفضا للممارسات الاستفزازية في حق كتاب الله العزيز.