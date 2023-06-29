ثورة 30 يونيو من الإنقاذ إلى البناء والحوار ورسم خارطة المستقبل.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها: ثورة 30 يونيو من الإنقاذ إلى البناء والحوار ورسم خارطة المستقبل.

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أكرم القصاص يكتب: عندما انتفض المصريون ضد حكم التنظيم وقرروا مواجهة التحديات داخليا وخارجيا.. 10 سنوات على 30 يونيو.. من الإنقاذ إلى البناء والحوار ورسم خارطة المستقبل