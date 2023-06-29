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أكرم القصاص
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ثورة 30 يونيو من الإنقاذ إلى البناء والحوار ورسم خارطة المستقبل.. غدا فى اليوم السابع

الخميس، 29 يونيو 2023 07:01 م
ثورة 30 يونيو من الإنقاذ إلى البناء والحوار ورسم خارطة المستقبل.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها: ثورة 30 يونيو من الإنقاذ إلى البناء والحوار ورسم خارطة المستقبل.

 

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أكرم القصاص يكتب: عندما انتفض المصريون ضد حكم التنظيم وقرروا مواجهة التحديات داخليا وخارجيا.. 10 سنوات على 30 يونيو.. من الإنقاذ إلى البناء والحوار ورسم خارطة المستقبل

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