اليوم السابع
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توافد الزوار على حدائق وزارة الرى بالقناطر الخيرية والمركز الثقافى الإفريقى

الخميس، 29 يونيو 2023 12:50 م
توافد الزوار على حدائق وزارة الرى بالقناطر الخيرية والمركز الثقافى الإفريقى الحدائق فى العيد
كتبت أسماء نصار

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تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري متابعة حالة المنظومة المائية خلال أجازة عيد الضحى بمختلف المحافظات، والتى تتزامن مع فترة أقصى الإحتياجات المائية.
 
وأوضحت الوزارة أن العمل مستمر بكافة المواقع التابعة لها، حيث يتواجد العاملين بالوزارة فى مواقعهم بنظام النوبتجيات، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الرى والموازنات على الترع، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف ، وتشغيل محطات الرفع والمرور الدورى عليها للإطمئنان على الحالة الفنية للمحطات والإصلاح الفورى لأى أعطال، مع التنسيق المستمر بين أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وإستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد المحطات وتأمين إحتياجات مياه الشرب خلال أجازة العيد.
 
كما تواصل أجهزه الوزارة التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والعمل على إزالتها في مهدها لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ، ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.
 
وعلى صعيد آخر.. يستمر توافد الزوار على حدائق الرى بالقناطر الخيرية للإحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة، كما يستمر توافد الزوار على المركز الثقافى الإفريقى والنصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى.

السد العالى

الرى

عيد الاضحى

المياه



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