"تموين الإسكندرية" تشن حملات رقابية لرصد توافر المواد الغذائية والسلع فى العيد

وتلقت غرفة العمليات التقارير الواردة من حملات إدارة الرقابة بالمديرية والإدارات الفرعية المنتزة وشرق ووسط وغرب والجمرك و العجمى والعامرية وبرج العرب، وكذلك إدارة التجارة الداخلية، أسفرت عن تحرير 9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن محضر توقف لمخبز بلدى بدون أذن مسبق من التموين، 6 محاضر لمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، 6 محاضر لمخابز بلدية لعدم نظافة أدوات العجين.

وكذلك تحرير مخضر عدم وجود سجل التفتيش لأحد المخابز البلدية، محضرين عدم وجود لوحة بيانات لمخبزين ، تحرير محضرين عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، محضر بيع سجائر بسعر أزيد ،محضرين عدم الإعلان عن اسعار السلع بالأسواق، كما تم المرور على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، وتم التأكد من القيام بالعمل دون أى مشاكل تذكر.