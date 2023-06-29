تعرف على الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات المعدنية بشركات قطاع الأعمال

كتب عبد الحليم سالم

طرحت وزارة قطاع الاعمال العام عددا من الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات المعدنية تعرف عليها.

أولا شركة مصر للألومنيوم، مشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي تخطط شركة مصر للألومنيوم لتطوير وإعادة التأهيل المصهر الحالي، وتقييم النفقات الرأسمالية المطلوبة لضمان التشغيل لنحو 25 إلى 30 عامًا أخرى من العمر التشغيلي للمصهر الحالي بما في ذلك الامتثال لجميع قوانين ومعايير الصحة والسلامة والاشتراطات البيئة.

سيعمل المشروع على زيادة الطاقة الإنتاجية الحالية من (260.000 طن سنة) إلى نحو (320.000 طن سنة)، إجمالي التكلفة الاستثمارية المتوقعة : 300 مليون دولار أمريكي.



ثانيا شركة مصر للألومنيوم مشروع جديد بسفاجا تخطط شركة مصر للالومنيوم لإنشاء مصنع إنتاج جديد في سفاجا بطاقة انتاجية تصل الى 300,000 طن سنة.

يهدف المشروع بشكل رئيسى إلى تغطية نسبة 0% من احتياجات السوق المحلي، ونسبة 70% من التصدير. . قد يتضمن المصنع أيضا ( بتكلفة اضافية اضافة وحدة خاصة بإنتاج الألومينا من خام البوكسيت لتقليل تكلفة الانتاج، حيث تقوم الشركة حاليا باستيراد الألومينا من دول مختلفة.

إجمالي التكلفة الاستثمارية المتوقعة 1.9 مليار دولار أمريكي



ثالثا شركة مصر للألومنيوم وإنتاج الجنوط تخطط شركة مصر للألومنيوم لإطلاق مشروع جديد لتصنيع الجنوط الألومنيوم عن طريق تقنية (LPDC)، وذلك باستخدام الألومنيوم المصهور.

تبلغ الطاقة الانتاجية للمشروع 2 مليون جنط من سبائك الألومنيوم سنويا من مختلف الأنواع والأحجام (65) لانتاج 17 بوصة ، 35% لانتاج 18 بوصة).

إجمالي التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع حوالي 154 مليون يورو.



رابعا شركة مصر للألومنيوم تطلق مشروع جديد لانتاج رقائق الألومنيوم جاری حاليًا دراسة انشاء مشروع جديد لإنتاج رقائق الألومنيوم للوفاء باحتياجات السوق المحلية ، حيث تبلغ واردات مصر من هذا المنتج حوالي 120 مليون دولار سنويا



خامسا الشركة المصرية للسبائك الحديدية مشروع الأفران الجديدة ، تخطط الشركة المصرية للسبائك الحديدية لزيادة انتاجها من سبائك الفروسيلكون ومختلف انواع سبانك السيليكون من خلال إنشاء فرن جديد 25 ميجا فولت أمبير).

الهدف الرئيسي للمشروع: إنتاج 15 ألف طن سنويا / إنتاج سبانك مختلفة من السيليكون وفقا لدراسة تسويقية والتى تحدد الحد الأدنى من الطاقة الإنتاجية لكل منتج وفقا لاقتصاديات التشغيل وباقل استهلاك ممكن للطاقة الكهربائية لإنتاج من الفيروسينكون. استخدام تقنية Power Recovery للاستفادة من الطاقة الحرارية أثناء التفاعل وتحويلها إلى طاقة كهربائية تقتل من تكلفة طن من فيروسيليكون من المستهدف ان يتضمن الفرن الجديد منقى عالى الجودة (Filter) للتوافق البيئي وإنتاج منتجات عالية الجودة - وزيادة القيمة المضافة لها - بما في ذلك سيانك الفيروسيليكون ومختلف سبائك السيليكون.

إجمالي التكلفة الاستثمارية المقدرة : 73 مليون دولار أمريكي.



سادسا الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني النشاط الرئيسي : تصنيع الأدوات الصحية والسيراميك والبورسلين والأدوات المائدة والديكور المنزلي

نبذة عن المشروع: تجديد خطوط إنتاج السيراميك بالشركة من خلال مشروع شراكة وتشمل تطوير مصنع السيراميك رقم 1، وإضافة ماكينة

تعبئة جديدة وخط فرز جديد (10000) م2 يوم) في مصنع السيراميك رقم 2

إجمالي التكلفة الاستثمارية المقدرة: 82 مليون جنيه .



سابعا شركة النصر للمواسير ، خط انتاج المواسير غير الملحومة يشمل خط إنتاج المواسير 2/1 - 16"

معيار (5) API)، وتشمل :

. ادخال نظم المعالجة الحرارية معدات اختبارات الموجات

الصوتية ULTRA SONIC

. معدات التعبئة

معدات اختبار الضغط

hydrostatic

اوناش / رافعة

معدات طلاء المواسير

بالرمال

. مرافق



ثامنا مشروع المواسير الملحومة يشمل خط إنتاج المواسير الطولية 10- 30 وفقاً معيار 5 API)

يتضمن :معدات اختبارات الموجات الصوتية

ULTRA SONIC

وحدة التعبئة

وحدة الطلاء

تاسعا خط الطلاء بالبوليمرات ، الطلاء بالبوليمرات باستخدام البولي بروبيلين والبولي إيثيلين



عاشرا خط التقطيع عرض يصل إلى 15 مم وسمك يصل إلى 15 مم حادى عشر: شركة النصر للزجاج والبللور مشروع ادوات المائدة الفاخرة

يهدف المشروع إلى إنتاج أدوات مائدة فاخرة لتلبية احتياجات السوق المحلي للفنادق والسوق المحلية، والتصدير إلى الأسواق الخارجية، حيث تعتمد طريقة الإنتاج على استخدام آلات التشكيل.

التي تعمل بتقنية النفخ والتي تتميز بأسطح لامعة وخفيفة الوزن بأشكال مختلفة لا يمكن أن تنتجها الآلة باستخدام تقنية الضغط الحالية. تسعى الشركة للمشاركة مع مستثمر استراتيجى لديه الخبرة اللازمة لرفع كفاءة وجودة الإنتاج تم إجراء مسح للسوق لتحديد مدى الفجوة في السوق المحلي وجارى العمل على إعداد دراسة تسويقية متكاملة للأسواق المحلية والأجنبية. مقترح إقامة المشروع على أرض الشركة ضمن المصانع المقامة بشبرا الخيمة - محافظة القليوبية، تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالى 15 مليون دولار.

ثانى عشر: اقامة خطوط انتاج السيارات ، الشكل المستهدف للتعاون، عقد اتفاق شراء لقائمة من عدد من مكونات السيارات والتي يمكن انتاجها بالسوق المحلية إنتاج الميكروباص الكهربائي، إنتاج توك توك كهربائي، إنتاج شواحن المركبات الكهربائية ونظم إدارة الشواحن BMS.