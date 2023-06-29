بيطرى قنا: فريق غرفة العمليات بالمديرية مستمر طوال أيام عيد الأضحى المبارك

قنا صابر سعيد

قال الدكتور يوسف إبراهيم، وكيل الطب البيطري بقنا، إن عدد المجاز فى محافظة قنا 14 مجزر وتقوم إدارة المجاز بالتفتيش على اللحوم والدواجن فى الأسواق.

وأوضح إبراهيم لـ"اليوم السابع"، أنه يتم التنسيق مع المديريات ورؤساء الوحدات المحلية لإزالة المعوقات بالمجاز ورفع المخلفات ومتابعة مخلفات الصرف الصحى وأعمال الصيانة الدورية.



وأشار إبراهيم، إلى أنه يوجد فريق غرفة العمليات بالمديرية مستمر طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتلقى أى شكوى أو بلاغات عن أى حالة اشتباه بأمراض وبائية أو معدية أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق، وذلك للعمل على اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حسب كل حالة علمًا بأنه يوجد بالإدارات البيطرية بالمراكز نوبتجيات تعمل على مدار اليوم وعلى اتصال وتنسيق دائم بغرفة عمليات المديرية.