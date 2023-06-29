بوتين: الشركات الروسية تنتج المنتجات ذات الصفات العالمية.. وقادرون على المنافسة

إبراهيم حسان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يعمل على تطوير الصناعات في روسيا، مشددا: "شركاتنا قادرة على المنافسة بشكل كبير".

أضاف بوتين، في كلمة بمنتدى تطوير الأعمال الرقمية: "الشركات الروسية تنتج المنتجات ذات الصفات العالمية، ونحن نعمل على توسيع الأسواق الروسية بشكل تدريجي، وهناك 5 آلاف طلب من المنتجين خلال شهرين لدعم الاقتصاد".

تابع بوتين: "نحن ندعم المشروعات الوطنية والشركات المتوسطة في روسيا، ورجال الأعمال قدموا أكثر من 43 ألف ماركة للتسجيل، كما أن صناعنا أثبتوا قدرتهم على تصنيع منتجات متطورة".