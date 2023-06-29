بوتين: الشركات الروسية تنتج المنتجات ذات الصفات العالمية.. وقادرون على المنافسة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يعمل على تطوير الصناعات في روسيا، مشددا: "شركاتنا قادرة على المنافسة بشكل كبير".
أضاف بوتين، في كلمة بمنتدى تطوير الأعمال الرقمية: "الشركات الروسية تنتج المنتجات ذات الصفات العالمية، ونحن نعمل على توسيع الأسواق الروسية بشكل تدريجي، وهناك 5 آلاف طلب من المنتجين خلال شهرين لدعم الاقتصاد".
تابع بوتين: "نحن ندعم المشروعات الوطنية والشركات المتوسطة في روسيا، ورجال الأعمال قدموا أكثر من 43 ألف ماركة للتسجيل، كما أن صناعنا أثبتوا قدرتهم على تصنيع منتجات متطورة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة