اليوم السابع
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بوتين: لم أشك فى دعم الشعب الروسى للسلطات فى مواجهة تمرد "فاجنر"

الأربعاء، 28 يونيو 2023 10:19 م
بوتين: لم أشك فى دعم الشعب الروسى للسلطات فى مواجهة تمرد "فاجنر" الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لم تساوره الشكوك في دعم الشعب الروسي للسلطات فيما يتعلق بالتمرد المسلح الذى قادته قوات "فاجنر"، بحسب موقع "روسيا اليوم".
 
وفى السياق نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الدولة الروسية لا علاقة لها بمشاريع أو نشاط مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة في إفريقيا.
 
وردا على سؤال صحفي عما إذا كان روسيا الاتحادية مستعدة لتزويد مجموعة "فاجنر" بالدعم المالي أو غيره في ظل العقوبات الأمريكية، قال بيسكوف: "لقد كان للشركة نشاط مستقل هناك (إفريقيا)، والدولة ليس لها علاقة بهذا العمل".
 
وأضاف بيسكوف أن "الرئيس الرئيس فلاديمير بوتين تحدث بالأمس عن مبالغ كبيرة جدا تم تخصيصها من خلال وزارة الدفاع، وذكر هذه الأرقام، لكن الشركة كانت تمارس أعمالها الخاصة، والتي لا علاقة لها بالدولة".
 
وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المواطن الروسي أندريه إيفانوف و4 كيانات قانونية، بعد أن زعمت واشنطن أنها مرتبطة بمؤسس شركة فاجنر، يفجيني بريجوجين".
 
وأوضحت السلطات الأمريكية ذلك تقديرها أن شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة، "تمول عملياتها من خلال استغلال الموارد الطبيعية في بلدان مثل جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي".
 
 

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فلاديمير بوتين

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تمرد فاجنر



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