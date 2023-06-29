اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"بلومبيرج": G7 و6 دول بينها السعودية يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن الأزمة الأوكرانية

الخميس، 29 يونيو 2023 03:00 ص
"بلومبيرج": G7 و6 دول بينها السعودية يفشلون في التوصل لاتفاق بشأن الأزمة الأوكرانية الأوبك - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن المشاركين في اجتماع دول الغرب والجنوب العالمي حول أوكرانيا في كوبنهاجن الأسبوع الماضي فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن سبل حل الأزمة هناك.

وحضر الاجتماع، بالإضافة إلى دول مجموعة السبع وأوكرانيا، ممثلو الهند وتركيا والبرازيل وجنوب إفريقيا والسعودية.

وتشير الوكالة إلى أنه على الرغم من الاتفاق العام على الحاجة إلى تسوية سلمية تستند على ميثاق الأمم المتحدة إلا أن المشاركين في الاجتماع اختلفوا إلى حد كبير حول كيفية تنفيذ آليلت لحل النزاع.

وذكرت قناة ARD التلفزيونية الألمانية في وقت سابق أن اجتماعا دوليا حول أوكرانيا عقد في كوبنهاغن في 24 يونيو "على درجات عالية من السرية" بمشاركة دبلوماسيين من الدول الغربية وممثلين عن البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا والسعودية.

وأشارت إلى أن هدف الغرب هو حشد دعم دول "البريكس"، التي بقيت محايدة في الوضع حول أوكرانيا.


الاوبك

كوبنهاجن

اوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا

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