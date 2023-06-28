شوارع البحيرة تتحول إلى كرنفالات شعبية للاحتفال بعيد الأضحى.. فيديو وصور

البحيرة - ناصر جودة

شهدت شوارع وميادين محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، احتفالات صاخبة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من البهجة والسرور.

وتحولت ميادين المحافظة إلى كرنفالات شعبية خاصة ميدان الاستاد بمدينة دمنهور الذى يضم بائعى ألعاب الأطفال ومدربى الخيول للاحتفال بالعيد رغم ارتفاع درجة الحرارة.

وكان الآلاف من أهالى البحيرة قد قاموا بتأدية شعائر صلاة العيد المبارك وسط أجواء احتفالية بامتياز.

وأدى اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة يرافقه كامل غطاس السكرتير العام المساعد والقيادات الشعبية والتنفيذية صلاة العيد بمسجد التوبة بمدينة دمنهور.

من جانبه أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر ديوان عام مديرية الأوقاف بمدينة دمنهور وربطها بإدارات الأوقاف بالمراكز وذلك لتلقى أى بلاغات او شكاوى و متابعة تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة أن صلاة العيد أقيمت بجميع المساجد التى تقام بها الصلوات، والتي يبلغ عددها 8000 مسجد بنطاق المحافظة.

لافتا الى أنه تم تجهيز 60 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وتم اختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد و دعم المساجد بإمام وخطيب أساسى وإمام وخطيب احتياطي .