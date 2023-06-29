اليوم السابع
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الكنيسة الكاثوليكية تهنئ الرئيس السيسى بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

الخميس، 29 يونيو 2023 05:46 م
الكنيسة الكاثوليكية تهنئ الرئيس السيسى بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو الأنبا إبراهيم إسحاق
كتب: محمد الأحمدى

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هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو.

 

وقال بيان الكنيسة الكاثوليكية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، نهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو".

 

وتابع بيان الكنيسة: "وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر صلاتها وتعضيدها لكافة قيادات الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى يوفقكم الله القدير فيما هو صالح للبلاد، كما تتمنى أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".


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