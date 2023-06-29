اليوم السابع
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القليوبية تتصدر محافظات الجمهورية فى فحص الأورام بمبادرة "100 يوم صحة"

الخميس، 29 يونيو 2023 02:41 م
القليوبية تتصدر محافظات الجمهورية فى فحص الأورام بمبادرة "100 يوم صحة" حملة 100 يوم صحة
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن محافظة القليوبية هي الأولي بين المحافظات في تقديم خدمات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 يوم صحة"، حيث تصدرت القليوبية في خدمة فحص الأورام السرطانية للمواطنين "البروستاتا ، القولون ، الرئة ، عنق الرحم"، حيث قامت القليوبية بمليء 2592 استمارة استبيان للمواطنين.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أن وزير الصحة دعا جميع المواطنين بضرورة التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارة المنزلية للمرضي من المسنين وغير القادرين علي الحركة عبر الخط الساخن 15335.

ومن جانبه تقدم الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بالشكر للدكتورة رباب عبد الحليم مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات بالقليوبية، وجميع الفرق المشاركة في هذه المبادرة ودعاهم لمزيد من النجاح والتقدم.

 

 
 
 

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