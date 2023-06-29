العلاج الحر بالمنوفية تعلن غلق 752 منشأة صحية بعد 7952 زيارة متنوعة.. صور

أعلنت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن مجهودات متفرقة للإدارة خلال الفترة الأخيرة من متابعات المنشآت الصحية فى إطار تقديم خدمة طبية متميزة ومواجهة المخالفين بالعقوبات اللازمة.

وأكدت مسعد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة تمكنت من إجراء عدد كبير من الزيارات على المنشآت الطبية الخاصة وصلت إلى 7952 زيارة متنوعة.

وأضافت مسعد، أنه تم اصدار 752 قرار غلق متنوع، وذلك بعد فحص 196 شكوى، وعمل 496 معاينه متنوعة على المنشآت الصحية.

وأشارت مسعد إلى أن الحملات مستمرة ومتواصلة من أجل الوصل إلى أعلى قدر ممكن من تأمين المواطنين وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.