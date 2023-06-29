اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 يونيو 2023 11:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

العلاج الحر بالمنوفية تعلن غلق 752 منشأة صحية بعد 7952 زيارة متنوعة.. صور

الخميس، 29 يونيو 2023 10:21 ص
العلاج الحر بالمنوفية تعلن غلق 752 منشأة صحية بعد 7952 زيارة متنوعة.. صور حملات العلاج الحر
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن مجهودات متفرقة للإدارة خلال الفترة الأخيرة من متابعات المنشآت الصحية فى إطار تقديم خدمة طبية متميزة ومواجهة المخالفين بالعقوبات اللازمة.

 

وأكدت مسعد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة تمكنت من إجراء عدد كبير من الزيارات على المنشآت الطبية الخاصة وصلت إلى 7952 زيارة متنوعة.

 

وأضافت مسعد، أنه تم اصدار 752 قرار غلق متنوع، وذلك بعد فحص 196 شكوى، وعمل 496 معاينه متنوعة على المنشآت الصحية.

 

وأشارت مسعد إلى أن الحملات مستمرة ومتواصلة من أجل الوصل إلى أعلى قدر ممكن من تأمين المواطنين وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

حملات العلاج الحر بالمنوفية (1)
حملات العلاج الحر بالمنوفية

حملات العلاج الحر بالمنوفية (2)
حملات العلاج الحر بالمنوفية

حملات العلاج الحر بالمنوفية (3)
حملات العلاج الحر بالمنوفية

حملات العلاج الحر بالمنوفية (4)
حملات العلاج الحر بالمنوفية

حملات العلاج الحر بالمنوفية (5)
حملات العلاج الحر بالمنوفية

حملات العلاج الحر بالمنوفية (6)
حملات العلاج الحر بالمنوفية

حملات العلاج الحر بالمنوفية (7)
حملات العلاج الحر بالمنوفية 

حملات العلاج الحر بالمنوفية (8)
حملات العلاج الحر بالمنوفية

حملات العلاج الحر بالمنوفية (9)
حملات العلاج الحر بالمنوفية

حملات العلاج الحر بالمنوفية (10)
حملات العلاج الحر بالمنوفية 

 


العلاج الحر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار المنوفية

مشروعات

معاينات

غلق

مخالفات

مديرية الصحة بمحافظة المنوفية

محافظ المنوفية

اخبار محافظة المنوفية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة