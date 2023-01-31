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العلاج الحر بالمنوفية تضبط سيدة تدعي أنها طبيب تغذية علاجية

الثلاثاء، 31 يناير 2023 11:39 م
العلاج الحر بالمنوفية تضبط سيدة تدعي أنها طبيب تغذية علاجية ضبط سيدة تدعي أنها طبيب تغذية علاجية
المنوفية - محمود شاكر

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شكلت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، لجنة بقيادة الدكتورة شيرين مسعد مدير الإدارة، والدكتور أحمد الشايب نائب مدير الإدارة، والدكتورة روان عمران مساعد مدير الإدارة، وبالتنسيق مع كل من هيئة الدواء المصرية وإدارة التموين، والرقابة الداخلية بالتموين، وبصحبة قوة مرافقة من نقطة شرطة شنشور بعد التنسيق مع العميد محمد ابو العزم مأمور مركز شرطة أشمون. 
 
 
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بضرورة المتابعة الدورية للمستشفيات والعيادات الخاصة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وبعد أن نما إلى علم إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية قيام سيدة " ب ج"، بأنتحال صفة طبيب تغذية علاجية بأحد العيادات بقرية شنشور التابعة لأشمون.
 
وإنتقلت اللجنة إلى محل الواقعة وتبين قيام المذكورة بانتحال صفة طبيب بشري، أخصائي تغذية علاجية وسمنة ونحافة، وإعلان ذلك علي صفحات التواصل الاجتماعي ولم يتم تقديم أي مستندات للترخيص للمنشأة ، كما تم تحريز كميات من الأدوية والمستحضرات غير المسجلة بقطاع الصيدلة ومعدة للبيع للمرضي عن طريق مفتش هيئة الدواء الدكتور أمير رضا، وتم تحريز دفتر الكشوفات بمقابل مادي وكروت متابعة للوزن الخاصة بالمرضي وروشتة وصف أدوية بخط يدها عن طريق ايمن الشرقاوي، ونزيه ماهر، ضلع رئيس الرقابة التموينة، وسامح شاهين مدير إدارة العلاقات العامة، بإدارة التموين بأشمون. 
 
وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة من قبل العلاج الحر ومخالفة كل هذه الوقائع للقوانين 153 لسنة 2004 و 418 لسنة 1954 و127لسنة 1955 و48لسنة 1941والقرار الوزاري 113 لسنة 1994.
 
وتم القبض على المذكورة بعد تحرير محضر 4588 جنح أشمون، وسيتم عرضها علي النيابة إستكمالا للتحقيقات.
 
وتهيب إدارة العلاج الحر بالمواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق خلف هؤلاء ممن يقوموا بانتحال الصفة الطبية لكي لا يتعرضوا لأي أذى من جراء ذلك.
 
 
ضبط سيدة تدعي أنها طبيب تغذية علاجية (2)
ضبط سيدة تدعي أنها طبيب تغذية علاجية  

ضبط سيدة تدعي أنها طبيب تغذية علاجية (3)
ضبط سيدة تدعي أنها طبيب تغذية علاجية  

ضبط سيدة تدعي أنها طبيب تغذية علاجية (4)
ضبط سيدة تدعي أنها طبيب تغذية علاجية  

ضبط سيدة تدعي أنها طبيب تغذية علاجية (1)
ضبط سيدة تدعي أنها طبيب تغذية علاجية  

العلاج الحر

مديرية الشئون الصحية بالمنوفية

ضبط سيدة تدعي أنها طبيب تغذية علاجية

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