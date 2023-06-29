اليوم السابع
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السلطات الفرنسية تضع ضابطا قتل مراهقا رهن الاعتقال الاحتياطى

الخميس، 29 يونيو 2023 06:38 م
السلطات الفرنسية تضع ضابطا قتل مراهقا رهن الاعتقال الاحتياطى الشرطة الفرنسية -أرشيفية
وكالات

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وضعت السلطات الفرنسية الضابط الذى قام بقتل مراهق رهن الاعتقال الاحتياطى، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

 

وفى السياق نفسه، أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، نشر 40 ألف شرطي في أرجاء البلاد لمواجهة الاحتجاجات المستمرة على خلفية مقتل مراهق برصاص شرطى.

 
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان: إن" عدد القوى الأمنية سيكون "أكثر بأربع مرات" مما كان عليه في الليلتين الماضيتين اللتين شهدتا تصعيدا فى أعمال الشغب والتخريب وامتدادها إلى مدن أخرى عدة فى فرنسا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اعتبر أن الاشتباكات، التي وقعت خلال الليل وأحرقت فيها سيارات وهوجمت الشرطة بالألعاب النارية فى أعقاب مقتل مراهق برصاص الشرطة "ليست مبررة".

فرنسا

الشرطة الفرنسية

مقتل مراهق فى فرنسا

ماكرون



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