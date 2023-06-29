الجمهورية الجديدة.. إنشاء 21 سوقا حضارية بالشهداء وأشمون فى المنوفية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

فى ظل الجمهورية الجديدة، شهدت الأسواق فى مخافظة المنوفية تطورا كبيرا، حيث تم إنشاء 21 سوقا حضارية ونموذجية بمركز أشمون والشهداء بمحافظة المنوفية.

ويقول يوسف الحنفى ومقيم بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أنه تم من إنشاء سوق حضارى ونموذجى فى مكان مميز بالقرب من فرع نهر النيل المار بالقرية ترعة النعناعية ، يوجد بها مايقرب من 30 باكية مجهزة بجميع المرافق من كهرباء ومياة .

ويضيف يوسف أن السوق سوف يحل مشكلة كبيرة وهى مشكلة الزحام داخل القرية، بالإضافة أن مكانه الحالى متميز وسوف يستمر طوال أيام الاسبوع لأنه مكان ثابت للبائع داخل الباكية .

وأشار إلى أن ما تقوم به الدولة المصرية فى كافة المجالات ومنها الأسواق الحضارية والنموذجية يؤكد أن قرى الريف المصرى أصبحت فى دائرة الاهتمام لدى الحكومة المصرية على غير العهود السابقة التى عانت من إهمال كبير .

ويقول محمد إبراهيم ومقيم بإحدى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أنه ما يتم من إنشاء الأسواق الحضارية بالعديد من القرى الام بكل وحدة محلية دليل واضح على قيام المسؤولين فى الدولة على توفير كافة الخدمات ومنها الأسواق الحضارية والنموذجية بدل أماكن الأسواق التى كان تكون بوسط القرى والتى تسبب فى زحام كبير فى وسط القرى .

ويضيف أن الأسواق الحضارية والنموذجية التى تتم فى عدد من قرى مركز الشهداء دليل على التنمية فى كافة القطاعات، والحفاظ على المنظر الجمالي للقرية، بالإضافة إلى الخدمة التى ستقدمها الأسواق للمواطنين من توفير الخضراوات والفاكهة طوال أيام الأسبوع على غير العهود السابقة كانت يتم تحديد يوم أو يومين فى الأسبوع .

وأكد المهندس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أنه تم إنشاء 14 سوق حضارى عبارة عن باكيه مصممه لكل بائع لحماية الباعة الجائلين من حرارة الشمس فى الصيف ، وبرد والامطار فى الشتاء وذلك بقرى الأم بكل وحدة محلية، شما، جريس، شطانوف، بوهة شطانوف، سنتريس، دورة، طليا، شنشور، رملة الأنجب، سمادون، مجريا، الكوادى، قورص، طهواى.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أن تلك الأسواق مصممه على أعلى مستوى للبائعين الجائلين وذلك لعدم الزحام فى شوارع القرى والحفاظ على جمال شوارع وحماية البائعة الجائلين من حرارة الشمس فى فترة الصيف والامطار والبرد فى فصل الصيف .

وأكد أنه تم إنشاء جميع الأسواق فى مساحات أملاك الدولة التى كانت غير مستغله وكان البعض من تلك الأماكن مستغل استغلال فى غير صالح المواطن ، أما الآن بات فى مصلحة المواطن فى شتى القطاعات سواء أسواق ، مدارس ، محطة صرف ، محطة مياة شرب .

وفى سياق متصل أكد المهندس طارق أبو حطب رئيس مجلس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، أن العمل يسير على قدم وساق من أجل الانتهاء من 7 أسواق حضارية ونموذجية بعدد من 7 قرى الأم للواحدات المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية .وأضاف رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن القرى يتم إنشاء الأسواق الحضارية والنموذجية بها هى قرى شمياطس، دراجيل ، سلامون قبلى ، العراقية ، كفر السبع ، زاوية البقلى .

وأكد أن الباكيات التى جارى العمل بها ستكون كاملة المرافق من مياه وكهرباء وسوف يتم تأجيرها للبائعين بأسعار متوسطة لجميع البائعين لأنها خدمة تقدمها الدولة للمواطنين .





السوق الحضاري باشمون







السوق الحضاري بوهة شطانوف







السوق الحضاري بسمادون







السوق الحضاري شنشور







السوق الحضاري بشما







السوق الحضاري بشما (2)



