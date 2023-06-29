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البيت الأبيض يعترف باستخدام بايدن جهازا لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم

الخميس، 29 يونيو 2023 10:30 ص
البيت الأبيض يعترف باستخدام بايدن جهازا لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم بايدن
كتبت نهال أبو السعود

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اعترف البيت الأبيض باستخدام الرئيس الأمريكى جو بايدن مؤخرًا لجهاز CPAP لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم، وذلك بعدما شُوهدت علامات لأشرطة طبية على جانبي وجهه صباح الأربعاء.

 

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس: "منذ عام 2008، كشف الرئيس قصته مع توقف التنفس أثناء النوم فى تقارير طبية شاملة. لقد استخدم جهاز ضغط المسالك الهوائية الإيجابى المستمر الليلة الماضية، وهو أمر شائع للأشخاص الذين لديهم ذلك".

 

وقال مسؤول مطلع على الأمر إن بايدن بدأ في استخدام الجهاز في الأسابيع الأخيرة لتحسين نوعية النوم.

 

ووفقا لشبكة سى ان ان، بايدن البالغ من العمر 80 عامًا وهو أكبر رئيس للبلاد، كان يعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم في الماضي، وأشارت السجلات الطبية الصادرة في عام 2008 إلى أنه يعاني من مشكلة متكررة مع توقف التنفس أثناء النوم.

 

وذكر سجل صحى أصدره طبيب بايدن في عام 2019 أن توقف التنفس أثناء النوم "تم النظر فيه، لكن أعراضه تحسنت بشكل ملحوظ بعد جراحات الجيوب الأنفية ".

 

وتظهر الاستطلاعات أن غالبية الأمريكيين لديهم مخاوف من تقدم بايدن في العمر. وقال نحو 73% من المشاركين في استطلاع رأى أجرته رويترز أبريل الماضي إنهم يعتبرون أن تقدم بايدن فى العمر لا يؤهله للعمل في الحكومة. ووافقت أغلبية بنسبة 63% من الديمقراطيين على هذا.

 

لكن طبيب بايدن قال إنه يتمتع بصحة جيدة و"لائق لأداء مهامه" فى فبراير المقبل بعدما أجرى فحصا طبيا.


بايدن

انتخابات أمريكا 2024

الانتخابات الامريكية 2024

البيت الأبيض

صحة بايدن



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