اليوم السابع
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البيئة: ارتفاع أعداد الزائرين المصريين والأجانب للمحميات خلال عيد الأضحى

الخميس، 29 يونيو 2023 06:02 م
البيئة: ارتفاع أعداد الزائرين المصريين والأجانب للمحميات خلال عيد الأضحى الزائرين للمحميات الطبيعية
كتبت منال العيسوى

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نظم فريق عمل محميات جنوب سيناء،  بتكثف الدوريات البرية والبحرية برأس محمد وشرم الشيخ والبلوهول ، وخليج نعمة مع استمرار إجراء عمليات المسح البحرى للشواطئ ، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإستمرار جهود الرصد الساحلى و المتابعة الدورية للمحميات الطبيعية، للوقوف على توافر كافة الاشتراطات البيئية ووسائل الحماية والسلامة والأمان للزائرين، وممارسى الأنشطة البحرية.

وأكدت وزيرة البيئة على أن المحميات فى حالة تأهب لاستقبال الزائرين من المصريين والأجانب، منذ أول يوم فى عيد الأضحى، حيث ارتفعت اعداد الزائرين المصريين  والاجانب خلال ثاني أيام عيد الاضحى المبارك،  وقد وصل عدد الزائرين لمحميات جنوب سيناء إلى ما يقرب من ( 5405 ) زائر ،ووصل إجمالي اللنشات السياحية إلى (149 ) لنش سياحى، ومن المتوقع أن  ترتفع معدلات الزيارات فى الأيام القادمة.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد ، قد قامت بالإشراف والمتابعة لأعمال الرصد الساحلي من قبل فريق عمل المحميات بالبحر الأحمر بمنطقة شمال مدينة الغردقة وجنوبا بنطاق مناطق مجاويش وسهل حشيش ومكادي ، لمتابعة  الاستعدادات والتجهيزات الكاملة لاستقبال اول ايام عيد الاضحى المبارك ، كما قامت بجولة تفقدية لشواطىء الغردقة ،  لتفقد والاستطلاع من ميناء اليخوت مرورا بجزيرة أبو منقار وشعب السقالة وانتهاءا بجزيرة الجفتون.

الزائرين للمحميات
الزائرين للمحميات

 

الزائرين
الزائرين

 

المحميات
المحميات

 

جانب من الزائرين
جانب من الزائرين

 


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المحميات



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