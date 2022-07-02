اليوم السابع
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الزراعة ترفع كفاءة أصولها وتطور منافذها بجنوب سيناء

السبت، 02 يوليه 2022 02:02 م
الزراعة ترفع كفاءة أصولها وتطور منافذها بجنوب سيناء وزارة الزراعة - أرشيفية
كتبت ـ أسماء نصار

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قال الدكتور مسعد قطب المشرف العام على الزراعات المحمية بوزارة الزراعة، إنه تم تطوير منافذ التسويق الثابتة التابعة للزراعات المحمية بجنوب سيناء والتى تغطى مناطق أبو زنيمة وأبو رديس والطور ودهب ونويبع، كما تم الدفع بالمنافذ المتحركة لتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية لرفع العبء عن كاهل المواطن فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحاربة الغلاء ومباردة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى "خير مزارعنا لأهالينا".

وتفقد "قطب" جميع المنافذ بعد تطويرها بمحافظة جنوب سيناء يرافقه وفد من مركز البحوث الزراعية يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى مجالات الزراعة العضوية وتعظيم كفاءة استخدام المياه فى الاستزراع السمكى وتطبيقات الأرصاد الجوية الزراعية والزراعات المتحملة للجفاف .

وشملت الجولة زيارة مواقع الزراعات المحمية بجنوب سيناء للمتابعة والوقوف على مدى جاهزية المنافذ لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفير السلع الأساسية.

وأضاف "قطب"، أنه يجرى التنسيق بين د محمد سليمان والدكتور عبد الله زغلول رئيسا مركزا البحوث الزراعية وبحوث الصحراء وكذلك الدكتور محمد شطا والدكتورة رحاب الجوهرى مديرا مديرية الزراعة والطب البيطرى بجنوب سيناء وذلك للعمل على رفع الكفاءة والتنمية بجنوب سيناء تحت مظلة وزارة الزراعة ومحافظة جنوب سيناء.

 


جنوب سيناء

المنافذ

عيد الاضحى

خير مزارعنا لاهالينا



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