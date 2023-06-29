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الأرصاد تكشف نسب الرطوبة بكافة أنحاء الجمهورية حتى نهاية عيد الأضحى المبارك

الخميس، 29 يونيو 2023 11:16 ص
الأرصاد تكشف نسب الرطوبة بكافة أنحاء الجمهورية حتى نهاية عيد الأضحى المبارك حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن متوسط نسب الرطوبة على كافة أنحاء الجمهورية خلال أيام العيد والتى تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ، لافتا إلى أن متوسط الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 70-75% ليلا والصغرى نهاا من 35-40 %.
 
 
أما متوسط نسبة الرطوبة على السواحل الشمالية العظمى من 75-80% والصغرى من 50-55 % ، وجنوب سيناء العظمى ليلا من 60-65%  والصغرى 25-30% ، وشمال الصعيد العظمى من 60-70% والصغرى من 20-25% ، وجنوب الصعيد العظمى من 30-35% والصغرى من 15- 20 %.
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.
 
 
 

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