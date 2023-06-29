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اعترافات متهم بسرقة كابلات الكهرباء فى بدر: بسرقها فى منتصف الليل

الخميس، 29 يونيو 2023 02:00 ص
اعترافات متهم بسرقة كابلات الكهرباء فى بدر: بسرقها فى منتصف الليل حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسني

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استمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال متهم تخصص في سرقة الكابلات الكهربائية من العقارات وبيعها في مدينة بدر، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4  أيام على ذمة التحقيقات.

واعترفا المتهم أمام النيابة العامة بالتخطيط لسرقة الكابلات الكهربائية والنحاسية من أسفل العقارات وبيعها لأخر مقابل الحصول على مبالغ مالية، كما اعترف بتخصص في سرقة الكابلات بأسلوب "السحب"، بعد مراقبة العقار بشكل دقيق والتأكد من عدم وجود مارة في ساعات الليل المتأخرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الكابلات الكهربائية والنحاسية من العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "السحب"، وارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة بدر.

 

 

 

 

 

 


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