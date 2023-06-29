اليوم السابع
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الخميس، 29 يونيو 2023 03:51 م
أكرم القصاص
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إقبال كبير للذبح داخل المجازر المجانية بالغربية.. وذبح 527 رأسا فى اليوم الأول للعيد

الخميس، 29 يونيو 2023 03:02 م
إقبال كبير للذبح داخل المجازر المجانية بالغربية.. وذبح 527 رأسا فى اليوم الأول للعيد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى
الغربية محمد طارق

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أعلن الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، أن جميع المجازر ونقاط الذبح المجانية تشهد إقبال كبير من المواطنين، حيث تم ذبح 527 ذبيحة حصيلة أول أيام عيد الأضحي المبارك، وذاك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعه وإستصلاح الأراضي وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي معالي محافظ الغربية.
 
وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم تشكيل لجان دورية لمتابعة المجازر بنطاق المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأضاحي، مؤكداً على أن كافة المجازر بالمحافظة وعددها 18 مجزرا استقبلت المواطنين في الاستراحات المعدة لاستقبالهم والمجهزة بكافة وسائل الراحة، وذلك في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على صحة المواطنين وتطبيق الكشف الدقيق على الأضحية منعاً لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة للمواطنين أو حدوث تلوث للبيئة. 
 
 

 


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