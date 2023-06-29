إقبال كبير للذبح داخل المجازر المجانية بالغربية.. وذبح 527 رأسا فى اليوم الأول للعيد

وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم تشكيل لجان دورية لمتابعة المجازر بنطاق المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأضاحي، مؤكداً على أن كافة المجازر بالمحافظة وعددها 18 مجزرا استقبلت المواطنين في الاستراحات المعدة لاستقبالهم والمجهزة بكافة وسائل الراحة، وذلك في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على صحة المواطنين وتطبيق الكشف الدقيق على الأضحية منعاً لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة للمواطنين أو حدوث تلوث للبيئة.