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"بيطرى الجيزة": ذبح 1437 رأس ماشية بمجازر المحافظة أول أيام العيد

الأربعاء، 28 يونيو 2023 02:07 م
"بيطرى الجيزة": ذبح 1437 رأس ماشية بمجازر المحافظة أول أيام العيد مجازر محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كشفت مديرية الطب البيطري بالجيزة عن ذبح 1437 رأس ماشية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، داخل مجازر المحافظة، تحت إشراف طبي وبيطرى متكامل.
 
يأتى ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بفتح جميع المجازر لذبح الأضاحي للأهالي والجمعيات خلال أيام العيد بالمجان.
 
وأكدت المديرية، أن جميع مجازر المحافظة تعمل بكامل طاقتها طوال أيام العيد لاستقبال أضاحي المواطنين، وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية، لضمان الذبح الآمن والحفاظ على البيئة.
 
وأشارت المديرية إلى أنه تم تعزيز المجازر بالأطباء المتخصصين للكشف على اللحوم لضمان جودتها، بالإضافة إلى تزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة.
 
وأكدت المديرية تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعاونة من الأحياء ومباحث التموين للتأكد من جودة وسلامة الأغذية واللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم والأسواق والشوادر وثلاجات وأماكن عرض وحفظ المنتجات الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
مجازر محافظة الجيزة (2)
مجازر محافظة الجيزة
 

مجازر محافظة الجيزة (3)
مجازر محافظة الجيزة
 

 


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