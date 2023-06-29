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إقبال كبير على قلعة قايتباى بالإسكندرية.. والشباب يتصدرون الزائرين ثانى أيام العيد

الخميس، 29 يونيو 2023 04:05 م
إقبال كبير على قلعة قايتباى بالإسكندرية.. والشباب يتصدرون الزائرين ثانى أيام العيد إقبال على قلعة قايتباى الآثرية ثانى أيام عيد الأضحى
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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شهدت منطقة قلعة قايتباي الأثرية في الإسكندرية، اليوم  الخميس ثاني أيام عيد الأضحى، إقبالا من الزائرين المصريين والعرب والأجانب، للاستمتاع والتنزه ومشاهدة أهم معالم الإسكندرية على شاطئ البحر المتوسط.

وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، اليوم الأول إقبال متوسط ، ومع بداية اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، إقبال كبير جدا من الشباب والأسر المصرية والمصطافين ورواد محافظة الإسكندرية، وكذلك إعداد من الأجانب من جنسيات متعددة لزيارة قلعة قايتياي الأثرية.

وأعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، أن قلعة قايتباي أنهت استعدادها لاستقبال الزائرين في عيد الأضحى المبارك، حيث قامت القلعة برئاسة محمد عز المشرف علي القلعة ومفتشي آثار القلعة بالإشراف علي تنسيق الحدائق داخل القلعة وقص النجيلة وتقليم الاشجار والنخيل والتي تمت بمعرفة إدارة الحدائق بمنطقة آثار الإسكندرية، وذلك في سبيل إظهار القلعة بالمظهر الحضاري اللائق.

كذلك قامت إدارة الترميم الدقيق باستكمال أعمال صيانة الأحجار، حيث قام فريق من اخصائي الترميم الدقيق بعمل صيانة لبعض الأحجار بجدران بالقلعة، وإزالة كافة الكتابات التي تم رصدها سواء علي الجدران أوعلى بعض المصبعات الخشبية بالشبابيك، كما تم التنسيق مع المحافظة ادارة مكافحة الآفات لرش كامل القلعة حيث تم رش قلعة قايتباى.

وأوضح محمد متولي، أن الأعمال تأتي في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلي للآثار بالأيقونة الإسكندرية وصاحبة اعلي اعداد زيارة لاثر اسلامي علي مستوي الجمهورية كما تم عمل صيانة لكراسي الحدائق المخصصة لاستراحة الزائرين وأوضح أن وزارة السياحة والآثار قامت بعمل عدد كبير من اللوحات الإرشادية والمعلوماتية في اطار مشروع تطوير خدمات الزائرين، وبلغ أكثر من 25 لوحة إرشادية لتعرف الزائرين بمعلومات علي كافة أجزاء القلعة من السراديب الساحلية وصحن القلعة والبرج الرئيسي والحمام البيزنطي والاسوار الداخلية والخارجية والصهريج الاثري ومسجد القلعة الاثري كما تم عمل مسارات زيارة لذوي الهمم.

كما أعلنت قلعة قايتباي، أن شراء تذاكر الدخول، يتم باستخدام البطاقات البنكية فقط من خلال شباك التذاكر ولا يوجد إمكانية الدفع النقدي وأسعار الدخول:

 - المصريون والعرب: 60 جنيها مصريا

- الطلاب المصريون والعرب: 30 جنيها مصريا

- الأجانب: 100 جنيه مصريا

- الطالب الأجنبي: 50 جنيها مصريا، ومواعيد الزيارة بالقلعة من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة 8 مساء.


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اقبال علي قلعة قايتباي الأثرية ثاني أيام عيد الأضحى

استمرار الإقبال علي قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية_1
استمرار الإقبال علي قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية_1

اقبال علي قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية عيد الاضحى
اقبال علي قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية عيد الاضحى

اقبال علي قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية عيد الاضحى_1
اقبال علي قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية عيد الاضحى_1

اقبال علي قلعة قايتباي الأثرية ثاني ايام عيد الاضحى
اقبال علي قلعة قايتباي الأثرية ثاني ايام عيد الاضحى



 

 


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