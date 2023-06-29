اليوم السابع
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الخميس، 29 يونيو 2023 12:44 م
أكرم القصاص
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إقبال كبير على حديقة الحيوان بالجيزة فى ثانى أيام العيد (صور)

الخميس، 29 يونيو 2023 12:12 م
إقبال كبير على حديقة الحيوان بالجيزة فى ثانى أيام العيد (صور) الدب في حديقة الحيوان
كتب سيد الخلفاوى - تصوير كريم عبد العزيز

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شهدت حديقة الحيوان بالجيزة إقبالًا كبيرًا من الزوار للحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث امتلأت الحديقة بالأطفال للعب مع الحيوانات وتقديم الطعام، لهم بالإضافة إلى الاستمتاع بالألعاب الترفيهية الموجودة بالحديقة، كما افترشت الأسر المسطحات الخضراء.
 
واستعدت الحديقة لاستقبال الزائرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تبدأ استقبال الجمهور من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً بسعر تذكرة دخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين، وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات.
 
يشار إلى أن حديقة الحيوان بالجيزة هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، تأسست عام 1891 وكانت تسمى "جوهرة التاج لحدائق الحيوان فى أفريقيا"، وتبلغ مساحتها نحو 80 فدانا، وتوجد على الضفة الغربية لنهر النيل وتضم جداول مائية وكهوف بشلالات وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم متحفاً تم بناؤه في عام 1906 وبه مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوارها بنحو مليونى زائر سنويا.
 
وتقع الحديقة بالقرب من الضفة الغربية للنيل بالجيزة وطرفها الشمالى يطل على المبانى الرئيسية لجامعة القاهرة، وهي في نفس الوقت قريبة من وسط القاهرة، إذ تربطها بها مواصلات سهلة سريعة، وساعد طقس مصر المعتدل وموقعها الممتاز فى المحافظة على حيوانات مختلف المناطق بدون حاجة إلى تكييف درجة الحرارة بالتدفئة أو التبريد فأصبحت حديقة الحيوان بالجيزة أكبر معرض لحيوانات وطيور القاره الأفريقية.
 
ويقام حول الحديقة سور به 4 بوابات غير باب الإدارة الخاص بالموظفين بوابة رقم "1"، وأفخمها الباب الرئيسي الواقع فى شارع الجيزة ومنقوش على جدرانه ضروب من الحيوان والنبات تُمثل القارات الخمس.

 
ملك الغابة
ملك الغابة

استمتاع الأطفال بحديقة الحيوان
استمتاع الأطفال بحديقة الحيوان

أطفال أمام جبلاية القرود
أطفال أمام جبلاية القرود

الأسرة تستمتع بحديقة الحيوان
الأسرة تستمتع بحديقة الحيوان

الأطفال يستمتعون بحديقة الحيوان
الأطفال يستمتعون بحديقة الحيوان

الدب
الدب

بيت الزرافة
بيت الزرافة

بيت السباع (1)
بيت السباع (1)

بيت السباع (2)
بيت السباع (2)

توافد الأطفال على حديقة الحيوان (1)
توافد الأطفال على حديقة الحيوان (1)

توافد الأطفال على حديقة الحيوان (2)
توافد الأطفال على حديقة الحيوان (2)

توافد الأطفال على حديقة الحيوان (3)
توافد الأطفال على حديقة الحيوان (3)

توافد الأطفال على حديقة الحيوان (4)
توافد الأطفال على حديقة الحيوان (4)

جبلاية القرود (1)
جبلاية القرود (1)

جبلاية القرود (2)
جبلاية القرود (2)

جظيرة الشاي (1)
جظيرة الشاي (1)

جظيرة الشاي (2)
جظيرة الشاي (2)

جظيرة الشاي (3)
جظيرة الشاي (3)

جولة على ظهر الفيل
جولة على ظهر الفيل

سيد قشطة فى حديقة الحيوان
سيد قشطة فى حديقة الحيوان

سيد قشطة
سيد قشطة

غزلان حديقة الحيوان
غزلان حديقة الحيوان

لهو الأطفال بحديقة الحيوان (1)
لهو الأطفال بحديقة الحيوان (1)

لهو الأطفال بحديقة الحيوان (2)
لهو الأطفال بحديقة الحيوان (2)

حديقة الحيوانات بالجيزة (1)
حديقة الحيوانات بالجيزة (1)

 

حديقة الحيوانات بالجيزة (2)
حديقة الحيوانات بالجيزة (2)

 

 

حديقة الحيوانات بالجيزة (3)
حديقة الحيوانات بالجيزة (3)

 

 

حديقة الحيوانات بالجيزة (4)
حديقة الحيوانات بالجيزة (4)

 

 

حديقة الحيوانات بالجيزة (5)
حديقة الحيوانات بالجيزة (5)

 

 

حديقة الحيوانات بالجيزة (6)
حديقة الحيوانات بالجيزة (6)

 

 

حديقة الحيوانات بالجيزة (7)
حديقة الحيوانات بالجيزة (7)

 

 

 

 

 
 

حديقة الحيوان

الحدائق

العيد

عيد الاضحي

الحيوانات

حديقة الحيوان بالجيزة



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