إقبال المواطنين على الشواطئ المختلفة بالبحر الأحمر فى ثانى أيام عيد الأضحى.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت الشواطئ المختلفة بمدينة الغردقة، وأغلب مدن محافظة البحر الأحمر ، اقبال المواطنين عليها، فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تشديدات أمنية وتواجد لرجال الإسعاف والمنقذين تنفيذا لتعليمات المحافظ .

كما شهدت الفنادق السياحية فى مدينة الغردقة ارتفاع معدلات الإشغال المختلفة بالمدينة، حيث هناك عدد من الفنادق أعلنت أنها كاملة العدد ، وكذلك شهدت الغردقة اقبال إعداد كبيرة من المواطنين على الرحلات البحرية المختلفة.

وكان تفقد فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، كمال سليمان السكرتير العام المساعد للمحافظة الشواطئ العامة منتجع العائلات "النادي الاجتماعي سابقاً"، وشواطئ العامة الأخري التابعة للمنتجع، يرافقه أشرف فؤاد مدير عام المنتجع، وذلك لتقديم التهنئة لرواد المنتجع وزائريه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ومتابعة احتفالات المواطنين بالعيد .

ورحب السكرتير العام المساعد بجميع زائري الغردقة من المحافظات المختلفة، الذين حرصوا على قضاء عطلة العيد بمدينة الغردقة، متمنيا لهم اقامة ممتعة بالمدينة ، كما التقى بعددا من رواد النادى.

من جانبه قال أشرف فؤاد مدير عام المنتجع، التابع لديوان عام المحافظة، أن منتجع العائلات يستقبل زائريه علي مدار اجازة العيد للاستمتاع بالشاطئ الرملي وممارسة هواية السباحة المفضلة لدي جميع الرواد، مؤكداً على توافر كل الخدمات التى يحتاجها زوار المدينة من اسعاف لحالات الطوارئ وفرق أنقاذ مكونة من 30 منقذ موزعين علي شاطى المنتجع العائلات وشواطئ 1و 2، بالإضافة الي الخدمات الأخرى المطلوبة .

وأضاف مدير الشاطئ، أن شاطئ منتجع العائلات يعتبر قبلة المصيفين والزوار من مختلف محافظات مصر، نظراً لانخفاض أسعار دخول المنتجع مقارنة بالشواطئ الأخري ، مضيفاً أن المنتجع هدفه الاول والأخير ليس تحقيق الربح المالي، إنما توفير خدمة ترفيهية تليق بأبناء المحافظة وتكون متنفساً لهم ، مشيرا إلى أن المنتجع به جميع الخدمات التي قد يحتاجها الزائرين من كافتريات وأكشاك تجارية ومطاعم للاستمتاع بالشاطئ دون الحاجة الي الخروج لشراء ما يحتاجونه، بالإضافة إلى جزء خاص بالشماسي، كما أن المنتجع مغطى كاملاً بكاميرات مراقبة و"ساوند سيستم" وجراج سيارات، ومنطقة ألعاب للأطفال .