اليوم السابع
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الخميس، 29 يونيو 2023 01:12 م
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إصابة 9 مواطنين فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

الخميس، 29 يونيو 2023 12:52 م
إصابة 9 مواطنين فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 9 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة - أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 9 مواطنين في الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 


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