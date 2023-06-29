إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بالإسماعيلية

أصيب 8 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح نتيجة نشوب مشاجرة بالاسلحة البيضاء والشوم فى عزبة الشنوانى دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين الى مستشفى التل الكبير المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم فى عزبة الشنوانى دائرة مركز التل الكبير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، الى مكان البلاغ وتمكنت من السيطرة عليها والقبض على طرفى المشاجرة والتحفظ عليهم.

كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، الذى أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح، جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.