وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية يتفقد المنشآت الصحية بمركز التل الكبير

الإسماعيلية- صبرى غانم

أجرى الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية جولة تفقدية ، للمنشآت الصحية بمركز ومدينه التل الكبير ،يرافقه دكتورة ريم مصطفي مساعد وكيل وزارة الصحة للوقوف على انتظام سير العمل وتوافر جميع المستلزمات الطبية وسُبل الرعاية الصحية والأدوية اللازمة والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

بدأت الجوله بتفقد "مستشفى حميات التل الكبير" يرافقه دكتور احمد موسي مدير المستشفى للوقوف على سير العمل بأقسام المستشفى وتوافر جميع المستلزمات والفلاتر والأدوية ،وقام بمراجعة كشوف المترددين على المستشفى .

ووجه "حطب" بالتنسيق مع شركة المياه ومجلس مدينة التل الكبير بناء على تعليمات محافظ الإسماعيلية لحل مشكلة ضعف ضغط المياه للمستشفى لضمان جودة عملية الغسيل الكلوي والخدمات بالمستشفى ،كما تفقد غرف الغسيل الكُلوى والتقى مع المرضى المترددين على المستشفى ومرافقيهم للتأكد من رضائهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، واوصى بعدم التهاون مع شكوى اى مريض مشدداً على تقديم كافة سبل الرعاية اللازمة للمرضى.

وتابع الجوله بزياره "مستشفى التل الكبير المركزى" يرافقه دكتور ايهاب عبد الله مدير المستشفى وتفقد أقسام المستشفى للتأكد من جاهزيتها لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمترددين ، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات .

أجرى الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية جولة تفقدية للمنشآت الصحية بمركز ومدينه التل الكبير، يرافقه دكتورة ريم مصطفي مساعد وكيل وزارة الصحة للوقوف على انتظام سير العمل وتوافر جميع المستلزمات الطبية وسُبل الرعاية الصحية، ثم تابع جولته بالمرور على "إدارة التل الكبير الصحية" يرافقه دكتور عبد الرحمن صلاح مدير الإداره للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمة الصحية بكفاءة حيث تفقد عيادة الإستقبال وعيادة تنظيم الاسرة ومكتب التطعيمات والصيدلية ومعمل الدم و الطفيليات وإلتقى بالعاملين والمترددين وإطمأن على إنتظام سير العمل بالإدارة وتوافر مخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات.

واختتم الجوله بالاطمئنان على انتظام سير العمل بمركز رعاية الطفل بالتل الكبير ومتابعة أعمال التطوير بوحدة البعالوه الكبرى ووجّه الشركة المنفذة بتسريع وتيرة العمل لتسليم الوحدة لهيئة الرعاية الصحية طبقا للجدول الزمنى المخطط لها.

رافق وكيل وزارة الصحة خلال الجولة فريق اشراف المديرية الدكتورة رضوى جنيد مدير إداره العلاجى ،دكتورة شيرين الهادى مدير إدارة الطب الوقائي،دكتورة نهله تعيلب مدير ادارة الرعاية الأساسية ، دكتور طارق العنتبلي مدير ادارة التخطيط، المهندسة مروة هلالى والمهندسه نهال الطويل عضوا ادارة التخطيط ،دكتور كيرلس رزق مدير ادارة العلاقات العامة ،مس تريزه رأفت مدير إدارة التمريض ،دكتوره رنا صفوت عضو المكتب الفنى ،عبد الناصر عبد العزيز المدير الادارى .



