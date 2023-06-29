إصابة شقيقين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

أصيب شقيقان في مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى شارع البنك بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وتم نقلهم لمستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بالاسلحة البيضاء في شا،ع البنك بمدينة القنطرة شرق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على المشاجرة والقبض على أطرافها.

كما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية لمكان المشاجرة وتبين إصابة كلا من "شهاب محمد ابراهيم منصور 31 عاما ومصاب بجرح قطعي في العنق من الجانب الأيسر وجرح قطعي في الزراع الأيسر بجوار الكوع ، وشقيقه خالد محمد ابراهيم منصور 21 عاما ومصاب بعدة كدمات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيا وقرر الأطباء تحويل المصاب الأول إلى مستشفى ابوخليفة للطوارىء لخطورة حالته.

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.