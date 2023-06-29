إصابة سيدة وشاب وطفلين فى حوادث متفرقة بمدينة إسنا جنوب الأقصر

البداية كانت بإستقبال مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، حالة الطفل "عبد الرحمن عبد الهادى أمين" 12 سنة مصاب بكدمات وجروح، إثر سقوطه من جدار بالطوب اللبن خلال اللهو فى منزله، كما استقبلت المستشفى كل من "عبير محمد محمد" 24 سنة، وطفلها "البدرى أيمن الرشيدى" يبلغ من العمر عامين، مقيمان بقرية النمسا البلد، نتيجة إصابتها فى حادث دراجة بخارية، وحالتهما مستقرة بعد إجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم لهما.

كما استقبلت مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، حالة الشاب "مصطفى شعبان محمد" 18 سنة، مقيم بإسنا لإصابته فى حادث دراجة بخارية على طريق الخزان الجديد بالمدينة، وتبين إصابته بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إصابة 9 مواطنين في انفجار أسطوانة أنبوبة بوتاجاز داخل منزل مواطن في قرية ترعة ناصر، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، والبداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، إخطارا من الأهالى يفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز في منزل "محمد عبدالصبور عبد الدايم" بقرية ترعة ناصر التابع لمجلس قروي كومير، مما أسفر عن إصابة 9 أفراد، وهم كل من "عمر صلاح ابو الوفا 13 سنة - زينب عبدالرازق متولي 45 سنة - صلاح ابو الوفا 17 سنة - صلاح أبو الوفا أبو دوح 53 سنة - محمود عبدالفتاح فهمي 30سنة - حجاج عبد المتعال الضوي 40 سنة - أحمد عبدالعليم مصطفى 25 سنة - محمد ناصر عبدالسلام 25 سنة - حسين عرفه منصور 40 سنة"، مصابين بحرائق درجة أولى وثانية جروح في الوجه والصدر والبطن والذراع الأيمن والأيسر، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حيث أسفر الحريق عن التهام محتويات حجرة الجلوس والمطبخ، وانتقلت فور اندلاع الحريق لموقع الحادث 5 سيارات إسعاف و3 سيارات مطافي، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.