انتشار عربات "الأيس كريم" والمثلجات علي كورنيش الإسكندرية بسبب موجة الحر.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد كورنيش محافظة الإسكندرية، انتشارعربات الآيس كريم خاصة بمنطقة محطة الرمل، وسط إقبال المواطنين على شراء المثلجات بسبب الطقس الحار، وارتفاع درجات الحرارة على الإسكندرية .

كانت شواطئ محافظة الإسكندرية، شهدت اليوم إقبالا من الزائرين بأعداد كبيرة للاستمتاع بالاستحمام فى شواطئ المحافظة بعد ارتفاع موجة الحر والتقلبات الجوية ، حيث تتمتع الإسكندرية بعدد كبير من الشواطئ ، بلغ عددها هذا العام نحو 64 شاطئ .

واستعدت محافظة الإسكندرية بـ 64 شاطئ هذا العام لاستقبال المصطافين ،حيث أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق ، تثبيت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيه، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد

واعلنت هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الجمعة استمرار الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 20، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28.







اقبال المواطنين على شراء الايس كريم بالإسكندرية



اقبال علي شراء الايس كريم بكورنيش الإسكندرية



انتشار عربات الايس كريم بالإسكندرية



انتشار عربات الايس كريم بكورنيش الإسكندرية



