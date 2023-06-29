أضرار الإفراط فى الأطعمة الدسمة على صحتك ونصائح صحية

كتبت نهير عبد النبى

عيد الأضحى مرتبط دائما بتناول اللحوم الحمراء والوجبات الدسمة بأنواعها المختلفة وخصوصا الفتة واللحمة والكوارع، وغالبا تزيد هذه الأطعمة من التخمة وعدم الشعور بالراحة والحموضة، وحسب ما ذكره موقع HELTHY فإن الإفراط في تناول هذه الأكلات قد يعرضك لمشاكل صحية عديدة منها:

-الإكثار من تناول الأطعمة الدهنية المليئة بالزيوت تؤثر على صحة الجهاز الهضمى وتسبب الاضطرابات وعسر الهضم والتهاب القولون، كما انها تسبب الاسهال والمغص والغثيان.

- تناول الأطعمة الدهنية باستمرار له تأثير كبير على صحة الجسم، حيث انها تزيد من وزن الجسم وتسبب السمنة المفرطة.

- تؤثر الاطعمة الدهنية على البنكرياس وقد يسبب الاصابة بمرض السكر وهو من أبرز الأمراض المزمنة التى تؤثر على الصحة.

-بعض الأبحاث أثبتت أن هناك علاقة بين تناول الأطعمة الدسمة وبين الاكتئاب، ويؤثر ذلك على الصحة النفسية والعصبية.

-تؤثر الدهون على صحة البشرة وتسبب حب الشباب والبثور وظهور التجاعيد مبكرا.

- الأطعمة الدسمة تزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهنى والأورام السرطانية.

لذلك يجب عليك اتباع العادات الصحية في عيد الأضحى ومنها:

-شرب كميات وفيرة من المياه على مدار اليوم.

-الحرص على تناول الخضروات والفاكهة الطازجة، لأنها من الأطعمة القلوية التي تساعد على معادلة حمضية الدم.

-تناول الزبادي، خاصة خالي الدسم، لأنه من الأطعمة القلوية الغنية بأنواع من البكتيريا المفيدة للجهاز الهضمي والأمعاء.

-المواظبة على تناول الخبز البلدي، لاحتوائه على الألياف، التي تسهل من حركة الأمعاء، وتقلل من فرص الإصابة بعسر الهضم، والإمساك، والانتفاخ، والغازات.

-تناول الفواكه الحمضية، خاصة الليمون، الذي يساهم في الحفاظ على معادلة حمضية الدم.