أبو الغيط يدين سماح السويد بحرق المصحف.. ويؤكد: اعتداء على العقيدة الإسلامية

بيشوى رمزى

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سماح الحكومة السويدية بحرق المصحف الشريف ، معتبرا أن مثل هذا العمل ليس من قبيل الحرية، وإنما اعتداء على صلب العقيدة الإسلامية.

وتساءل أبو الغيط، على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الخميس، عما إذا كانت هذه هي الحرية التي ترغب أوروبا في تصديرها.

وأضاف أبو الغيط أن هذا تصرف غير مسؤول يضع الكل في مأزق، ويغذي التطرف ومناصريه من جميع الجهات.