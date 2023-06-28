9 علاجات طبيعية للتخلص من البثور الناتجة عن الإجهاد

كتبت ايناس البنا

الإجهاد هو جانب لا مفر منه في حياتنا ، ويمكن أن يلحق الضرر ببشرتنا، ظهور بثور الإجهاد المزعجة هو أحد تعبيرات التوتر ، والتي يمكن أن تجعلنا نشعر بالوعي الذاتي وعدم الرضا.في حين أن هناك العديد من العلاجات المتاحة دون وصفة طبية ، يمكن أن تساعدك العديد من الطرق الطبيعية في علاج بثور التوتر بشكل فعال، وذلك وفقا لموقع " onlymyhealth"

العلاجات الطبيعية لمكافحة بثور الإجهاد

ممارسة تقنيات إدارة الإجهاد

تعتبر معالجة السبب الجذري للتوتر أمرًا مهمًا للتحكم في بثور التوتر، قم بدمج تقنيات الحد من التوتر مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق أو اليوجا أو النشاط البدني المنتظم في روتينك، من خلال التحكم في مستويات التوتر ، يمكنك منع الاختلالات الهرمونية التي تساهم في انتشار الحبوب.

النوم الكافي

وفقًا للأبحاث ، فإن ضمان حصولك على قسط كافٍ من النوم الجيد أمر حيوي لرفاهيتك العامة ، بما في ذلك صحة بشرتك. قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوتر وزيادة الالتهابات في الجسم ، مما يؤدي إلى انتشار البثور، من المهم اتباع روتين مدته 7 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة لتعزيز تجديد شباب الجلد وتقليل حب الشباب المرتبط بالتوتر.

نظام غذائي متوازن

يمكن لنظام غذائي صحي ومتوازن أن يصنع العجائب لبشرتك، أدخل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة ، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، تساعد مضادات الأكسدة في مكافحة الالتهاب وحماية بشرتك من التلف الناتج عن الإجهاد، بالإضافة إلى ذلك ، قلل من تناول الأطعمة السكرية والمعالجة ، لأنها يمكن أن تؤدي إلى انتشار الحبوب.

حافظ على رطوبتك

الترطيب المناسب ضروري للحفاظ على بشرة صحية، يساعد شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم على التخلص من السموم والحفاظ على رطوبة بشرتك ، مما يقلل من ظهور بثور الإجهاد، اشرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا للحفاظ على إشراق بشرتك.

الصبار

يشتهر الصبار بخصائصه المهدئة والعلاجية ، مما يجعله خيارًا ممتازًا لبثور الإجهاد. استخرج جل الصبار الطازج وضعه على بشرتك لتقليل الالتهاب والاحمرار، تساعد خصائصه المضادة للميكروبات أيضًا في مكافحة البكتيريا ، مما يعزز الشفاء بشكل أسرع.

شاي الأعشاب المهدئ

تمتلك بعض أنواع شاي الأعشاب ، مثل البابونج والنعناع ، خصائص مهدئة يمكن أن تساعد في تقليل التوتر. ارتشف هذه المشروبات بانتظام لتهدئة عقلك وجسمك ، مما يقلل في النهاية من احتمالية الإصابة بالتوتر الناتج عن الإجهاد.

تمرين منتظم

لا يفيد الانخراط في ممارسة الرياضة البدنية بانتظام في صحتك العامة فحسب ، بل يمكن أن يساهم أيضًا في صحة البشرة، تساعد التمارين على تحسين الدورة الدموية وتقليل مستويات التوتر وتعزيز التخلص من السموم من خلال العرق.

أقنعة الوجه الطبيعية

دلل بشرتك بأقنعة وجه منزلية الصنع لمكافحة بثور الإجهاد بفعالية. تحتوي المكونات مثل العسل والكركم والزبادي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل انتشار البثور. جربي تركيبات مختلفة وابحثي عن القناع الذي يناسب بشرتك.