4 نصائح للحفاظ على وزنك فى عيد الأضحى

كتبت ميرفت رشاد

تناول اللحوم والأطعمة الدهنية مثل الفتة بكثرة يمكن أن يؤدى مباشرة إلى مشاكل صحية خطيرة وزيادة الوزن خاصة فى عيد الأضحى، ومن الصعب الحفاظ على نظام غذائى متوازن فى المناسبات الاحتفالية، لكنه ليس مستحيلًا، وإليك بعض النصائح التى تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائى للحفاظ على وزنك فى عيد الأضحى، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv.

4 نصائح للحفاظ على الوزن أثناء الاحتفال بعيد الأضحى



1- ابدأ بوجبة إفطار مغذية

يمكن أن يؤثر التحكم فى كمية السعرات الحرارية التى تتناولها خلال النصف الأخير من اليوم بشكل كبير على عملية التمثيل الغذائى لديك، معظم عناصر الإفطار مثل البيض والحبوب والفطائر تحتوى فى الغالب على الكربوهيدرات الصحية والبروتينات تجعلها خطوة صحية.

ابدأ يوم العيد بتناول 2-3 أكواب من الماء الدافئ مع رشة من الليمون ثم تناول فطور دسم الكثير من الفواكه الموسمية وكوب من عصير الفاكهة واختيارك من البيض يمكنك حتى إضافة الفطائر.

2- تناول وجبات صغيرة

يمكن أن يؤدى تناول وجبة كبيرة على معدة جائعة إلى الانتفاخ ومشاكل فى المعدة.

يمكنك إضافة بعض الأنشطة والمرح فى الهواء الطلق إلى خطط العيد الخاصة بك مع العائلة.

3-عدم الإفراط فى تناول حلويات العيد

غالبًا ما يبدأ المسلمون فى جميع أنحاء العالم يومهم بالحلويات اللذيذة، ويشاركونها كهدايا، ويجب عدم الإفراط فى تناول الحلوى والطريقة الجيدة لتذوق الحلوى هى مشاركتها مع 2 أو 3 أشخاص بهذه الطريقة يمكنك إشباع الرغبة دون الشعور بالذنب.

4. اختر الطعام المشوى دائما

الطريقة التى يتم بها طهى الطعام يمكن أن تضيف أو تقلل بشكل خطير من السعرات الحرارية المتناولة، والطعام المشوى أكثرها صحة ويحافظ على الوزن المثالى للجسم.