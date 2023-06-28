15 إجراء لاستقبال زائرى شواطئ الإسكندرية فى عيد الأضحى المبارك

الإسكندرية جاكلين منير

تعد شواطئ الإسكندرية من أكثر شواطئ مصر التى تشهد إقبالا كبيرا فى الأعياد والإجازات، خاصة فى عيد الأضحى المبارك نظرا لتزامنه مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وتستقبل شواطئ الإسكندرية الآلآف فى كل عام فى عيد الأضحى لقضاء الإجازة بالمدينة الساحلية.

ويوجد بالإسكندرية نحو 64 شاطئا جاهزة لاستقبال المصطافين خلال إجازة العيد، تبدأ من الشواطئ المجانية، وتندرج إلى العامة ثم المميزة وأخيرا السياحية.

ونستعرض فى التقرير التالى الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية لاستقبال الزائرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك..



1. التأكد من جاهزية شواطئ القطاعين الشرقي والغربي



2. التأكد من توافر وصيانة معدات الشاطئ من شماسي وكراسي



3. رفع كفاءة دورات المياه وغرف تغيير الملابس



4. تحسين واستكمال مستوي المشايات بالشواطئ للتسهيل علي ذوى الهمم وكبار السن للوصول إلى مياه البحر



5. التأكيد على دخول ذوى الهمم مجانا كافة الشواطئ طبقا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية



6. التأكيد من وجود الإذاعات الداخليه والتى لعبت دورا كبيرا فى الصيف الماضى فى إعادة الأطفال المفقودين إلى ذويهم



7. إصدار التحذيرات للمصطافين عند ارتفاع الأمواج



8. التأكيد على الاهتمام بمنظومة الإنقاذ، وتواجد أبراج المراقبة ورفع كفاءة المنقذين



9. استكمال الخطوط العائمة، ونظافة الشواطئ وتوافر حاويات القمامة بالقرب من المصطافين للمحافظة علي نظافة الشاطئ



10. التأكد من تفعيل منظومة الحجز الالكترونى لتقليل الازدحام أمام بوابات الشواطئ



11. التأكيد على استمرار تواجد المفتشين علي الشواطئ، لتحقيق الانضباط على شواطئ الإسكندرية



12. متابعة الإصلاحات فى كل الشواطئ سواء المؤجرة، أو الشواطئ التى تديرها المحافظة



13. رفع كفاءة بوابات الشواطئ وصيانة أكثر من 500 شمسية لتكون جاهزة وبحالة جيدة لاستقبال الرواد



14. أكدت الإدارة المركزية على استعداد منظومة الشكاوى لاستقبال كل الشكاوى والاستفسارات والعمل علي حلها بأسرع وقت.



15. وضع لافتات فى مدخل كل شاطئ تحتوى على تعليمات دخول الشاطئ وأرقام شكاوى الإدارة