وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد مستشفى صدر بهوت وعددا من الوحدات الصحية

الدقهلية شريف الديب

أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك جولة بمستشفى صدر بهوت لمتابعة سير العمل فى عيد الأضحى المبارك، وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وتفقد أقسام الاستقبال والداخلى والصيدلية والمخزن، وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدي الاستعداد لمواجهة الطوارئ خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

واستمع مكين خلال الزيارة للمواطنين خلال الزيارة ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وفي سياق متصل، قام الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، يرافقه الدكتور أحمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة الدقهلية، والدكتور محمد سعد معاون وكيل الوزارة، بتفقد عدد من الوحدات الصحية بوحدة طب أسرة بهوت بادارة نبروه، ووحدة الفردوس بإدارة المنصورة، ووحدة سرسق بإدارة طلخا، وذلك للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة بها ومتابعة حملة 100 يوم صحة.

وفى نهاية الزيارة، أعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لإدارة المستشفى وجميع العاملين بها لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة كما ثمن سيادته الجهود التي يبذلها العاملين بالإدارات والوحدات الصحية وقدم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الجولات الميدانية خلال العطلات والاعياد.